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    • Televizyon
    • 12.03.2022 19:50
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    • 12.03.2022 19:50
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    12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Niyazi Koyuncu kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları hangileri? Niyazi Koyuncu kimdir?

    Akşam kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler tarafından Niyazi Koyuncu kimdir? 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Niyazi Koyuncu kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları hangileri? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Karadeniz müziğinin efsane sesi Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazı Koyuncu, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor ve hayatına dair bilgiler de oldukça merak edildi. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Niyazi Koyuncu kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları hangileri?

    Televizyon yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler Niyazi Koyuncu kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve birbirinden değerli isimlerle seyredenlere müzik şöleni yaşatan Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları arasında yer alan Niyazi Koyuncu'nun hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Niyazi Koyuncu kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları hangileri?

    12 MART ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUĞU NİYAZİ KOYUNCU KİMDİR?

    Kazım Koyuncu'nun kardeşi olan Niyazı Koyuncu 1984 doğumlu. Hopa, Artvin'de dünyaya gelen Koyuncu ilk albümü olan Muço Pa!'yı 7 Ağustos 2012 tarihinde çıkardı. 2016 yılında ise Liva isimli albümünü sevenleri ile buluşturdu.

    17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Eskişehir'e üniversite okumak için gitti. Burada Seritana (Karanlıktaki Ӏşık) adlı etnik müzik grubunu kurdu.

    KAZIM KOYUNCU KİMDİR, NEDEN ÖDLÜ?

    Kazım Koyuncu, nüfusa geç kaydedildiğinden dolayı resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olsa da 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğdu.

    Cavit Bey ve Hüsniye Hanımın 6 çocuğundan 5'incisi olarak dünyaya gelen sanatçı, babaannesinden masallar, "Kemençeci Yaşar" lakabıyla tanınan Yaşar Turna'dan türküler dinleyerek büyüdü.

        Okumayı çok seven, müziğe ortaokul yıllarında babasının aldığı mandolinle başlayan Koyuncu, futbolla ilgilendi ve köydekilerin aksine sıkı bir Trabzonspor taraftarı oldu.

        Koyuncu, 1989'da köyünden ayrılarak İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'ne kayıt yaptırdıysa da üniversitede pek parlak bir öğrencilik dönemi geçirmedi.

        Sanat tutkusu ağır basan ve müzik çalışmalarına o yıllarda ağırlık veren Koyuncu, 1992'de Ali Enver'le birlikte "Dinmeyen" isimli müzik gurubunu kurarak profesyonel müziğe adım attı.

        KAZIM KOYUNCU NEDEN ÖLDÜ?

        2004 yılının sonunda kanser olduğu haberini aldı. Haberi alan ailesi ve sevenleri bu kötü haberle çok sarsıldı. Doktorlar kendisini çok fazla yormamasını söylemesine rağmen Kâzım Koyuncu müzikten kopamadı ve konserler vermeye devam etti. 2005 yılında son konserini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verdi. 25 Haziran 2005'te, testis kanserinin akciğerlerine yayılması sonucunda Şişli'de vefat etti.
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        Haberler Televizyon 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Niyazi Koyuncu kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları hangileri? Niyazi Koyuncu kimdir?
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