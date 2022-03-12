12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Niyazi Koyuncu kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları hangileri? Niyazi Koyuncu kimdir?

Televizyon yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler Niyazi Koyuncu kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve birbirinden değerli isimlerle seyredenlere müzik şöleni yaşatan Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları arasında yer alan Niyazi Koyuncu'nun hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Niyazi Koyuncu kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları hangileri?
12 MART ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUĞU NİYAZİ KOYUNCU KİMDİR?
Kazım Koyuncu'nun kardeşi olan Niyazı Koyuncu 1984 doğumlu. Hopa, Artvin'de dünyaya gelen Koyuncu ilk albümü olan Muço Pa!'yı 7 Ağustos 2012 tarihinde çıkardı. 2016 yılında ise Liva isimli albümünü sevenleri ile buluşturdu.
17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Eskişehir'e üniversite okumak için gitti. Burada Seritana (Karanlıktaki Ӏşık) adlı etnik müzik grubunu kurdu.
KAZIM KOYUNCU KİMDİR, NEDEN ÖDLÜ?
Kazım Koyuncu, nüfusa geç kaydedildiğinden dolayı resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olsa da 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğdu.
Cavit Bey ve Hüsniye Hanımın 6 çocuğundan 5'incisi olarak dünyaya gelen sanatçı, babaannesinden masallar, "Kemençeci Yaşar" lakabıyla tanınan Yaşar Turna'dan türküler dinleyerek büyüdü.