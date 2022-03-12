12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Niyazi Koyuncu kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları hangileri? Niyazi Koyuncu kimdir?

Okumayı çok seven, müziğe ortaokul yıllarında babasının aldığı mandolinle başlayan Koyuncu, futbolla ilgilendi ve köydekilerin aksine sıkı bir Trabzonspor taraftarı oldu.

Koyuncu, 1989'da köyünden ayrılarak İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'ne kayıt yaptırdıysa da üniversitede pek parlak bir öğrencilik dönemi geçirmedi.

Sanat tutkusu ağır basan ve müzik çalışmalarına o yıllarda ağırlık veren Koyuncu, 1992'de Ali Enver'le birlikte "Dinmeyen" isimli müzik gurubunu kurarak profesyonel müziğe adım attı.

KAZIM KOYUNCU NEDEN ÖLDÜ?

2004 yılının sonunda kanser olduğu haberini aldı. Haberi alan ailesi ve sevenleri bu kötü haberle çok sarsıldı. Doktorlar kendisini çok fazla yormamasını söylemesine rağmen Kâzım Koyuncu müzikten kopamadı ve konserler vermeye devam etti. 2005 yılında son konserini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verdi. 25 Haziran 2005'te, testis kanserinin akciğerlerine yayılması sonucunda Şişli'de vefat etti.