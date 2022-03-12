Kıyamet film konusu nedir? Kıyamet filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Kıyamet filmi ne zaman vizyona girdi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Victor Danell'in yönetmen koltuğunda oturduğu Kıyamet filmi bu akşam izleyici ile buluşacak ve 2018 yılında vizyona girdiğinde de ilgiyle izlenmişti. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike altındadır.
Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşır. Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıyadır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile yeniden bir araya gelebilecek mi?