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    • Televizyon
    • 12.03.2022 20:00
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    • 12.03.2022 20:03
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    Kıyamet film konusu nedir? Kıyamet filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Kıyamet filmi ne zaman vizyona girdi?

    Akşam kuşağı televizyon programlarını yakından takip edenler Kıyamet film konusu nedir sorusunun yanıtını araştırır oldu. Hem farklı konusu hem de başarılı oyuncuları ile dikkat çeken film macera ve aksiyon dolu filmleri sevenlere güzel anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Kıyamet filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Kıyamet filmi ne zaman vizyona girdi?

    takvim.com.tr
    Kıyamet film konusu nedir?

    Kıyamet film konusu nedir? Kıyamet filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Kıyamet filmi ne zaman vizyona girdi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Victor Danell'in yönetmen koltuğunda oturduğu Kıyamet filmi bu akşam izleyici ile buluşacak ve 2018 yılında vizyona girdiğinde de ilgiyle izlenmişti. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike altındadır.

    Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşır. Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıyadır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile yeniden bir araya gelebilecek mi?

        KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Christoffer Nordenrot - Alex
        Lisa Henni - Anna
        Jesper Barkselius - Björn
        Pia Halvorsen - Eva
        Magnus Sundberg - Konny
        Krister Kern - Kim
        Karin Bertling - Grandma
        Ulrika Bäckström - Klara
        Alexej Manvelov - Tholén
        Yngve Dahlberg - Emil
        Linda Kulle - Pettersson
        Håkan Ehn - Lasse
        Tarmo Sakari Hietala - Berry picker
        Niklas Jarneheim - Uncle Erik
        Arvin Kananian - Sharokh

        Lo Lexfors - Elin
        Liselott Lindeborg - Lenny
        Rickard Lundqvist - Landers
        Carlos Paulsson - Policeman
        Rikard Svensson - Jögga
        Johan Wåhlin - Råsmark
        Eleonor Leone - Julia
        Erik Bolin - Incident commande
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        Haberler Televizyon Kıyamet film konusu nedir? Kıyamet filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Kıyamet filmi ne zaman vizyona girdi?
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