Resul ile Akif’in arasında ipler iyice gerildi! Kardeşlerim 44. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hayalimdeki hayatı kimse elimden alamaz”

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Suzan ile romantik bir yemek yiyen Akif'in "Hayalimdeki hayatı kimse elimden alamaz" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.
Söz konusu fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar çok konuşuldu. Peki Kardeşlerim son bölümde neler oldu?
KARDEŞLERİM 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer çaresiz bir halde, para dolu çantayı alan Harika'nın peşine düşer.
Gününü gün eden Harika'yı ise kötü bir sürpriz beklemektedir.