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    • Televizyon
    • 12.03.2022 21:44
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    • 12.03.2022 21:48
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    Destan 15. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben bu sevdaya yeltenmem dedim ama zaten vurulmuştum”

    Başrollerini Edip Tepeli ile Ebru Şahin’in üstlendiği Destan’ın merakla beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Batuga’nın “Ben bu sevdaya yeltenmem dedim ama zaten vurulmuştum” sözleri damga vurdu. İşte Destan 15. bölüm fragmanı...

    “Ben bu sevdaya yeltenmem dedim ama zaten vurulmuştum”

    Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Destan'ın merakla beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Batuga'nın "Ben bu sevdaya yeltenmem dedim ama zaten vurulmuştum" sözleri damga vurdu.

    AKKIZ VE BATUGA, ALPAGU'YU YENDİ
    Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen on dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerde zirvede yer aldı. #DestansıSevdamız etiketiyle sosyal medyada ses getiren 'Destan', Türkiye ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.

    'Destan' on dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,26 reyting ve %16,61 izlenme payı alarak birinci 20+ABC1 kategorisinde %6,25 reyting ve %13,60 izlenme payı alarak da kategorinin en çok izlenen dizisi oldu.

    Destan'ın on dördüncü bölümünde, Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han, Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verdi ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıydılar. Bozkırda yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığına karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur. Tuzağa düşen Alpagu Han, Batuga'nın kılıcını Kaya'nın boynuna dayaması ile durur. Batuga'nın "At kılıcını! Oğlunun canına karşılık pazarlık talep ederim!" sözleriyle Alpagu Han Batuga ile pazarlığı kabul etmek zorunda kalır.

        Akkız ve Batuga'nın şartlarını kabul etmek zorunda kalan Alpagu Han, oğlu Batuga'nın içinde intikam ateşiyle yanan asi bir çapulcu mu yoksa avucunda kan pıhtısıyla doğan bir han mı olduğunu anlamak için "Kıymetli oğlum pazarlık şartlarını yerine getirmek için gitsin. Elinde bir Han bir Ayguci rehin kalsın! diyerek oğlu Kaya yerine kendisini rehin bırakır.

        Sırma ve Yaman'ı teslim edip Akkız ve Batuga'nın elinden Mei Jin'i kurtaran Taizu'yu Gök Saray'da Zhao karşılar. Zhao "Ulu Ece Temur Teginle Sarı Türgiş obasına gitti Prensesim. Çiçek salgını yayılmaya başlamış" sözleri Mei Jin'i sevindirir. Türklerin zayıf düşeceği haberi Mei Jin'i sevindirirken Taizu "Onlara ya Çin'in iti olursunuz ya ölürsünüz demiştik. Madem ölmeyi seçerler, Çin sözünü tutar! diyerek Türk obalarına çiçek salgınını kendisinin getirdiğini itiraf eder.

        Pazarlık sonucu Alpagu Han'ın elinden kurtardıkları bir araba dolusu Dağlı köle kız, Tutkun ve çiçek mikrobu bulaşmış Esen'le Akkız ve Batuga Dağ Obasına gelirler. Akkız gözleri dolu dolu obasına yurduna bakarken halk Batuga Teginin önünde diz vurup, bağır basıp onu çok sevilen bir Han gibi karşılanmıştır.

            Batuga'yı Dağ Obasında amcası Balamir beklerken Batuga, amcası Balamir'le de yüzleşir. Amcası Balamir'in birlikte hareket etme teklifini Batuga "ben yurdumu bölmek isteyenle bir yola girmem!" diyerek reddeder. Balamir'in "O halde gayrı düşman olmamız yakındır yeğenim. Çünkü ordum Batı Gök Kağanlığını kuşatmıştır. Ben Batı Gök Kağanlığını alacam!'' sözleri karşısında Batuga'nın emri ile Saltuk kılıcını çekip Balamir'in boynuna dayar. Balamir, topladığı orduya gün batmadan dönmemesi halinde Dağ Hanlığına saldırması emri verdiğini söyler.

            Akkız'ın "Hiçbir yere gidemezsin. Çiçek hepimize bulaştı. Dağ'a bulaştırdık" sözleriyle Balamir şoka uğrar.

            Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...

            Destan 15. bölüm fragmanı yayınlandı
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            Haberler Televizyon Destan 15. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben bu sevdaya yeltenmem dedim ama zaten vurulmuştum”
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