Destan 15. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben bu sevdaya yeltenmem dedim ama zaten vurulmuştum”

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Destan'ın merakla beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Batuga'nın "Ben bu sevdaya yeltenmem dedim ama zaten vurulmuştum" sözleri damga vurdu.
AKKIZ VE BATUGA, ALPAGU'YU YENDİ
Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen on dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerde zirvede yer aldı. #DestansıSevdamız etiketiyle sosyal medyada ses getiren 'Destan', Türkiye ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.
'Destan' on dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,26 reyting ve %16,61 izlenme payı alarak birinci 20+ABC1 kategorisinde %6,25 reyting ve %13,60 izlenme payı alarak da kategorinin en çok izlenen dizisi oldu.
Destan'ın on dördüncü bölümünde, Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han, Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verdi ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıydılar. Bozkırda yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığına karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur. Tuzağa düşen Alpagu Han, Batuga'nın kılıcını Kaya'nın boynuna dayaması ile durur. Batuga'nın "At kılıcını! Oğlunun canına karşılık pazarlık talep ederim!" sözleriyle Alpagu Han Batuga ile pazarlığı kabul etmek zorunda kalır.