📺ATV ADI SEVGİ DİZİSİ CANLI İZLE! Adı Sevgi oyuncuları kimler? Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Sarpça nerede?

Koliba Film imzalı, ilk bölümü bu akşam yayınlanacak olan Adı Sevgi dizisi heyecanla bekleniyor. Yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, Filiz Alpgezmen; Murat Can Tura'nın kaleme aldığı dram türündeki diziyi izlemeye başlayanlar internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Peki Adı Sevgi dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Adı Sevgi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler, karakterleri ne? Sarpça diye bir yer var mı, nerede? İşte ATV Adı Sevgi dizisi canlı izleme ekranı ve dizinin konusu...
ADI SEVGİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Adı Sevgi dizisini canlı yayın izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 1. bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanan dizinin hangi ilde ve semtte çekildiği merak konusu oldu. Çekimleri İstanbul'un Beykoz, Beşiktaş, Galatasa, Çatalca ve Şile gibi semtlerde çekiliyor.
SARPÇA DİYE BİR YER VAR MI, NEREDE?
Dizide Sarpça adı konuşulsa da böyle bir ilçenin olmadığı biliniyor.
ATV ADI SEVGİ DİZİSİ CANLI İZLEME EKRANI
📌ADI SEVGİ KONUSU NE?
Elif öğretmen idealist düşünceler içinde Sarpça'ya gelir. Okulda son derece başarılı bir kız olan Zeynep; kınasından kaçmış en sevdiği yere okuluna gelmiştir. Elif, Zeynep'i umutsuzluğun kıyısından alırken, Zeynep'in bölgenin en güçlü ve varlıklı ailesi olan Baykara ailesinin tek oğlu Volkan'la evlenmek zorunda bırakıldığını öğrenir.
Volkan ona takıntılı bir aşkla bağlanmıştır. Elif hemen Zeynep'i himayesine alır ve onu bu durumdan kurtarmak, okula geri döndürmek için harekete geçer. Ancak Volkan da Baykara ailesi de bu evliliğin gerçekleşmesi için inanılmaz büyük ve tehlikeli hamleler yapar.
Elif okuldaki ilk dersinde ise öğrencilerinin neredeyse hepsinin gizli ya da açık onun desteğine ihtiyacı olduğunu sezer. Bu sırada bir yanlış anlaşılma sonucu Baykara soyadını taşıyan Emir'le de tanışır. Daha ilk andan kıvılcımlar yaratan bu tanışma, Elif'i Emir'le birlikte Zeynep'i kurtarmak üzere harekete geçirir. Ancak olaylar hiç beklemedikleri biçimde onları bambaşka yerlere savurur...