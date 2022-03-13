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    • Televizyon
    • 13.03.2022 20:02
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    • 13.03.2022 20:02
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    📺ATV ADI SEVGİ DİZİSİ CANLI İZLE! Adı Sevgi oyuncuları kimler? Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Sarpça nerede?

    ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi bu akşam saat 20:00'da izleyicilerin beğenisine sunulacak. Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrolünü paylaştığı dizi hakkında izleyiciler bir çok soruya yanıt arıyor. Peki Adı Sevgi dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Adı Sevgi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler, konusu ne? Sarpça diye bir yer var mı, nerede? İşte ATV Adı Sevgi dizisi canlı izleme ekranı ve araştırılan soruların yanıtları...

    📺ATV ADI SEVGİ DİZİSİ CANLI İZLE!

    Koliba Film imzalı, ilk bölümü bu akşam yayınlanacak olan Adı Sevgi dizisi heyecanla bekleniyor. Yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, Filiz Alpgezmen; Murat Can Tura'nın kaleme aldığı dram türündeki diziyi izlemeye başlayanlar internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Peki Adı Sevgi dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Adı Sevgi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler, karakterleri ne? Sarpça diye bir yer var mı, nerede? İşte ATV Adı Sevgi dizisi canlı izleme ekranı ve dizinin konusu...

    ADI SEVGİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Adı Sevgi dizisini canlı yayın izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 1. bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanan dizinin hangi ilde ve semtte çekildiği merak konusu oldu. Çekimleri İstanbul'un Beykoz, Beşiktaş, Galatasa, Çatalca ve Şile gibi semtlerde çekiliyor.

    SARPÇA DİYE BİR YER VAR MI, NEREDE?

    Dizide Sarpça adı konuşulsa da böyle bir ilçenin olmadığı biliniyor.

    ATV ADI SEVGİ DİZİSİ CANLI İZLEME EKRANI

    📌ADI SEVGİ KONUSU NE?

    Elif öğretmen idealist düşünceler içinde Sarpça'ya gelir. Okulda son derece başarılı bir kız olan Zeynep; kınasından kaçmış en sevdiği yere okuluna gelmiştir. Elif, Zeynep'i umutsuzluğun kıyısından alırken, Zeynep'in bölgenin en güçlü ve varlıklı ailesi olan Baykara ailesinin tek oğlu Volkan'la evlenmek zorunda bırakıldığını öğrenir.

    Volkan ona takıntılı bir aşkla bağlanmıştır. Elif hemen Zeynep'i himayesine alır ve onu bu durumdan kurtarmak, okula geri döndürmek için harekete geçer. Ancak Volkan da Baykara ailesi de bu evliliğin gerçekleşmesi için inanılmaz büyük ve tehlikeli hamleler yapar.

    Elif okuldaki ilk dersinde ise öğrencilerinin neredeyse hepsinin gizli ya da açık onun desteğine ihtiyacı olduğunu sezer. Bu sırada bir yanlış anlaşılma sonucu Baykara soyadını taşıyan Emir'le de tanışır. Daha ilk andan kıvılcımlar yaratan bu tanışma, Elif'i Emir'le birlikte Zeynep'i kurtarmak üzere harekete geçirir. Ancak olaylar hiç beklemedikleri biçimde onları bambaşka yerlere savurur...

        📌ADI SEVGİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Yunus Emre Yıldırımer – Emir Baykara
        Emir Baykara karakterini canlandıran başarılı oyuncu, hayırsever iş insanı merhum Muzaffer Baykara'nın oğlu olarak izleyenlerin karşısına çıkıyor. Vicdanı ve dürüstlüğü hayatının merkezine alan Emir Baykara, ağabeyi Ekrem Baykara'nın karşısında yer alıyor.

        Gizem Güneş – Elif Türkkan
        Yeni atanmış bir Türk Dili Edebiyatı öğretmeni, genç, güzel, azimli ve zarif… Zorluklarla geçen bir çocukluğun ardından yeni atandığı ilçedeki mücadelesiyle herkesin takdirini kazanan Elif Türkkan, Zeynep'in çaresizliğine de umut oluyor.

        Mert Doğan – Volkan Baykara
        Baykara Ailesi'nin son kuşaktaki tek oğlu olan Volkan'ın en büyük takıntısı Zeynep… Konu Zeynep olduğu zaman dengesini kaybediyor.

        Asya Kasap – Zeynep Aydan
        En büyük hayali okumak ve doktor olmak… Zeynep'in bu hayalinin karşısındaki en büyük engel ise Baykara Ailesi'nin küçük oğlu Volkan Baykara'nın takıntılı aşkı.

        Fatih Al – Ekrem Baykara
        Otoriter ve pragmatist bir aile lideri olarak dikkat çekiyor. Zeynep'e takıntılı aşkıyla bilinen Volkan'ın babası. Emir'le arasındaki rekabet onları kardeşlikten çok düşmanlığa götürüyor.

        Nihan Büyükağaç – Macide Baykara
        Ekrem Baykara'nın eşi, Volkan'ın annesi. Ailenin güçlü kadını. Tırnaklarıyla kazıyarak aştığı zorluklardan sonra ulaştığı konumda artık itaat istiyor. Kıymetlisi oğluna ve kendisine karşı yapılacak her hamleye ise en ağır şekilde karşılık vermekten çekinmiyor.

        Mehtap Bayri – Şükran Özer
        Baykara Ailesi'nin eli maşalı sorumlusu… Macide'nin sağ kolu, Ferdi ve Fidan'ın annesi. Oğlu Ferdi açıkgöz olsa da kızı Fidan'ın zayıf karakteri Şükran'ı çok zorluyor.

        Hande Kaptan – Özlem Taşçı
        Elif'in kaprisli ev arkadaşı Özlem, Elif'in zıttı bir karaktere hayat veriyor. Küçük ilçenin zorluklarının bezdirdiği bir İngilizce öğretmeni olan Özlem, ilgi alanına giren konularda ise oldukça becerikli ve hırsılı…
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        Haberler Televizyon 📺ATV ADI SEVGİ DİZİSİ CANLI İZLE! Adı Sevgi oyuncuları kimler? Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Sarpça nerede?
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