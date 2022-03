12 Mart Şarkılar Bizi Söyler bu akşam hangi isimler konuk olarak katılacak? Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 📺

Kanal D ekranlarının müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler her Cumartesi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve ilgiyle takip ediliyor. İzleyicilere keyifli anlar yaşatan programa her hafta kimlerin konuk olarak katılım göstereceği merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğu ile ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler bu akşam hangi isimler konuk olarak katılacak?