Yalnız Kurt 8. bölüm fragmanı nefes kesti: “Türkiye’nin başı ağrırsa senin başını alırım”

ALTAY CEHENNEM ÇUKURUNDA!

Altay, Mira'nın verdiği görevi yerine getirmek üzere, Kafkasya'da bir hapishanededir. Altay, hapishanede kendisini nelerin beklediğini bilmeden, kurtarması gereken kişiyi arar! 5 numaraya ulaşabilmek ve yoluna devam edebilmek için bu zorlu görevin üstesinden gelmek zorundadır. Bunun için her türlü riski göze alır.