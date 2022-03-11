Yalnız Kurt 8. bölüm fragmanı nefes kesti: “Türkiye’nin başı ağrırsa senin başını alırım”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana "Türkiye'nin başı ağrırsa senin başını alırım" sözleri damga vurdu.
Fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar gündem oldu. Peki Yalnız Kurt son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
ALTAY CEHENNEM ÇUKURUNDA!
Altay, Mira'nın verdiği görevi yerine getirmek üzere, Kafkasya'da bir hapishanededir. Altay, hapishanede kendisini nelerin beklediğini bilmeden, kurtarması gereken kişiyi arar! 5 numaraya ulaşabilmek ve yoluna devam edebilmek için bu zorlu görevin üstesinden gelmek zorundadır. Bunun için her türlü riski göze alır.
Mira da uydu bağlantıları ile bir yandan Altay'ı takip ederken diğer yandan da Yıldırım Projesi'nin peşindedir. Sezai Sirmen Paşa'ya suikast düzenleyerek göze giren Nizam ise yeni görevi için beklemektedir. Hapishanedeki görevin Altay'a verilmiş olması Nizam'ı rahatsız etmiştir.