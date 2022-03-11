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    • Televizyon
    • 12.03.2022 14:58
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    • 12.03.2022 14:58
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    İbo Show neden yok bitti mi final mi yaptı? İbo Show ne zaman? 📺 İbo Show yeni bölüm olacak mı, konuları kimler?

    İbo Show ne zaman? İbo Show neden yok bitti mi final mi yaptı? İbo Show yeni bölüm olacak mı, konuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Star TV akşam kuşağında yer alan ve keyifle izlenen eğlence programlarından biri olan İbo Show'u Cumartesi yayın kuşağında göremeyen izleyiciler meraklandı. İbo Show artık ekranlara gelmeyecek mi, yayından kalktı mı? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    İbo Show neden yok bitti mi final mi yaptı? İbo Show ne zaman? 📺 İbo Show yeni bölüm olacak mı, konuları kimler?

    Akşam kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler İbo Show ne zaman sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Star TV'de Cumartesi akşamları usta şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu ile ekrana gelen ve ilgiyle izlenen eğlence programını bu hafta yayın akışında göremeyen izleyiciler meraklandı. Peki İbo Show neden yok bitti mi final mi yaptı? İbo Show yeni bölüm olacak mı, konuları kimler?

    İBO SHOW NE ZAMAN?

    İbo Show yeni bölüm 13 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.

    13 MART İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

    İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

    Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, 13 Mart 2022 Pazar akşamı 35. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Seren Serengil, Bülent Serttaş, Altay ve Yeşim Salkım katılacak.

        İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

        İbrahim Tatlıses (d. 1 Ocak 1952, Şanlıurfa), ya da asıl adıyla İbrahim Tatlı, Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve bu sene 20. yılı olan İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur.

        Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.

        1952'de Urfa'da - kendi tabiriyle bir mağarada - ciğerci Ahmet Tatlı'yla karısı Leyla'nın yedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in babası Arap, annesi Kürt Kökenlidir. Zaman zaman etnik kimliği ilgili olarak kendisi farklı açıklamalarda bulunmuştur. İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm" diye cevap vermiştir. 2005 yılında Erbil konserinde ise Tatlıses "Babam Türk, annem Kürt, ben Türk oğlu Türk'üm size Türkiye'den selam getirdim" diyerek izleyenleri selamlamıştır.

        Tatlıses doğduğunda babası cezaevinde bulunmaktaydı. Hiçbir zaman okula gitmemiştir. Daha sonra neden okuyamadığı sorulduğunda Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik yanıtını vermiştir. Çocuk yaşlarda çalışmaya başlamıştır; su satmış, çığırtkanlık yapmıştır.

        « Çocuktum. 20 kuruş fazla kazanmak için sinemalarda 'Haydi buz gibi su' diye bağırarak su satıyordum. Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz' diye suratıma 4 tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi. » (İbrahim Tatlıses)

        İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana'da daha sonra Ankara'ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldı. 1974'te Ankara'daki Kınalı Pavyon'da söylediği "Ayağında Kundura" ile ünlenerek önce Ankara Radyosu'na, sonra da bir yılbaşı gecesi televizyona çıktı. 70'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a geçerek burada sahne almaya başlamıştır. Burada, kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanıştı.
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        Haberler Televizyon İbo Show neden yok bitti mi final mi yaptı? İbo Show ne zaman? 📺 İbo Show yeni bölüm olacak mı, konuları kimler?
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