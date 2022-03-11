İbo Show neden yok bitti mi final mi yaptı? İbo Show ne zaman? 📺 İbo Show yeni bölüm olacak mı, konuları kimler?

Akşam kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler İbo Show ne zaman sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Star TV'de Cumartesi akşamları usta şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu ile ekrana gelen ve ilgiyle izlenen eğlence programını bu hafta yayın akışında göremeyen izleyiciler meraklandı. Peki İbo Show neden yok bitti mi final mi yaptı? İbo Show yeni bölüm olacak mı, konuları kimler?
İBO SHOW NE ZAMAN?
İbo Show yeni bölüm 13 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.
13 MART İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, 13 Mart 2022 Pazar akşamı 35. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Seren Serengil, Bülent Serttaş, Altay ve Yeşim Salkım katılacak.