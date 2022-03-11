Esra Erol’da büyük yüzleşme! Sütçü Mustafa’ya kaçan Zarife eşi ve sevgilisiyle canlı yayında karşı karşıya geldi

atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Muammer Ertürkmen, eşi Zarife (Hülya) Ertürkmen'in sütçülük yapan Mustafa Kaplan'la kaçtığını belirterek boşanmak için yardım istedi.
Ertürkmen, yaşadıklarını şöyle anlattı; "Ben Irak'ta çalışıyordum. Ordu Kumru'da köye süt, ekmek getiren Mustafa Kaplan eşimle tanışmışlar. Irak'tan para gönderdim Kumru'da eşim ev aldı. Ev eşimin üzerine. Üç çocuğumuz vardı. Geçen hafta eşim Zarife, sütçü Mustafa ile birlikte kaçtı. Eşimle boşanmak istiyorum. Gelsin boşanalım"
Karısından boşanmak istediğini dile getiren Muammer Ertürkmen, çocuklarının velayetini istediğini de ifade etti.