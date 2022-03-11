Esra Erol’da büyük yüzleşme! Sütçü Mustafa’ya kaçan Zarife eşi ve sevgilisiyle canlı yayında karşı karşıya geldi

Mustafa Bey'in eşi Semra Hanım da canlı yayına telefonla bağlanarak "Beni hiç aramayan Mustafa, dün akşam aradı. Bana 'Sen karşı tarafa mesaj mı atıyorsun?' diye sordu. Ben de 'beni başkası için arayacaksan arama' dedim. Beni, çocuklarımı sormadı" dedi. Bunun üzerine Semra Hanım ile Mustafa Bey, canlı yayında gerginlik yaşadı.