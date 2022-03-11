Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 11.03.2022 19:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2022 19:34
    ABONE OL

    Esra Erol’da büyük yüzleşme! Sütçü Mustafa’ya kaçan Zarife eşi ve sevgilisiyle canlı yayında karşı karşıya geldi

    Hafta içi her gün atv’de yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Muammer Ertürkmen, eşi Zarife (Hülya) Ertürkmen’in sütçülük yapan Mustafa Kaplan’la kaçtığını belirterek boşanmak için yardım istedi. Bunun üzerine Esra Erol ekibinin ulaştığı Zarife Ertürkmen, canlı yayına telefonla bağlanarak eşinin kendisini daha önce aldattığını öne sürdü ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zarife Hanım, bugün ise yanına kaçtığı Mustafa Kaplan’la stüdyoya gelerek eşi Muammer Bey’le yüzleşti. İşte detaylar...

    Esra Erol’da büyük yüzleşme! Sütçü Mustafa’ya kaçan Zarife eşi ve sevgilisiyle canlı yayında karşı karşıya geldi

    atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Muammer Ertürkmen, eşi Zarife (Hülya) Ertürkmen'in sütçülük yapan Mustafa Kaplan'la kaçtığını belirterek boşanmak için yardım istedi.

    Ertürkmen, yaşadıklarını şöyle anlattı; "Ben Irak'ta çalışıyordum. Ordu Kumru'da köye süt, ekmek getiren Mustafa Kaplan eşimle tanışmışlar. Irak'tan para gönderdim Kumru'da eşim ev aldı. Ev eşimin üzerine. Üç çocuğumuz vardı. Geçen hafta eşim Zarife, sütçü Mustafa ile birlikte kaçtı. Eşimle boşanmak istiyorum. Gelsin boşanalım"

    Karısından boşanmak istediğini dile getiren Muammer Ertürkmen, çocuklarının velayetini istediğini de ifade etti.

        Sütçü Mustafa ile kaçtığını doğrulayan Zarife Hülya Ertürkmen ise ortaya farklı iddialar attı. Canlı yayında tansiyon zaman zaman yükselirken Sütçü Mustafa da Esra Erol'da programına katıldı.

        3 Mart'ta çocuklarını bırakarak evden ayrılan Zarife Hülya Ertürkmen, daha önce eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Zarife Hülya Ertürkmen, "Kocam burada çıkıp beni suçluyor. Kendi yaptıklarını niye anlatmıyor" sözlerini kullanırken Muammer Ertürkmen, eşinin söylediklerinin doğru olmadığını belirtti.

        Ertürkmen, "Ben senelerce Irak'ta çalıştım. Kimseyi görecek halim ve vaktim yoktu. Sen çocuklarımızı terk ettiğin için ben Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım" dedi.

            Çocuklarının velayetini ve evlerinin tapusunu isteyen Muammer Ertürkmen bir an önce karısından boşanmak istediğini dile getirdi. Ertürkmen, daha önce karısını aldatmadığını ve kendisine oyun oynamaması gerektiğini vurguladı.

            Mustafa Bey'in eşi Semra Hanım da canlı yayına telefonla bağlanarak "Beni hiç aramayan Mustafa, dün akşam aradı. Bana 'Sen karşı tarafa mesaj mı atıyorsun?' diye sordu. Ben de 'beni başkası için arayacaksan arama' dedim. Beni, çocuklarımı sormadı" dedi. Bunun üzerine Semra Hanım ile Mustafa Bey, canlı yayında gerginlik yaşadı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Adı Sevgi fragman
            Haberler Televizyon Esra Erol’da büyük yüzleşme! Sütçü Mustafa’ya kaçan Zarife eşi ve sevgilisiyle canlı yayında karşı karşıya geldi
                SON DAKİKA