Züleyha herkese duyurdu Mehmet hapse girdi! Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Defol hayatımdan!’

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 128. bölüm fragmanı yayınlandı. Mehmet Kara'nın hapse girdiği sahne fragmana damga vurdu.
Nefes kesen fragman sosyal medyada büyük ses getirirken 127. bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. İşte detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 127. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaralanan Fikret'i hastaneye yetiştirmeyi başaran Hakan, yolda Çetin ve Fikret'in gerçek kimliğini öğrendiğini fark eder. Züleyha, endişe içinde Hakan ve Fikret'ten gelecek haberi beklemektedir. Hakan sırrının Fikret tarafından öğrenilmesinden endişelidir.
FİKRET, HAKAN'IN SIRRINI AÇIK ETMİYOR
Fikret konağa sağ salim dönünce başta Züleyha olmak üzere herkes çok sevinir. Fikret, Hakan Gümüşoğlu'yla ilgili bilgi bulamadığını söyleyerek Hakan'ın sırrını açık etmez ve hayatını Mehmet Kara'ya borçlu olduğunu açıklar.