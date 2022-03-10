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    • Televizyon
    • 11.03.2022 01:45
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    • 11.03.2022 01:45
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    Züleyha herkese duyurdu Mehmet hapse girdi! Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Defol hayatımdan!’

    Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova’nın 128. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; evlilik aşamasında olduğu Mehmet Kara’nın gerçek kimliğini öğrenen Züleyha gözyaşlarına boğulurken yaptığı basın açıklamasıyla tüm Çukurova’yı bilgilendirdi. Mehmet Kara’nın hapse girmesi ise fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm fragmanı...

    ‘Defol hayatımdan!’

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 128. bölüm fragmanı yayınlandı. Mehmet Kara'nın hapse girdiği sahne fragmana damga vurdu.

    Nefes kesen fragman sosyal medyada büyük ses getirirken 127. bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. İşte detaylar...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 127. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Yaralanan Fikret'i hastaneye yetiştirmeyi başaran Hakan, yolda Çetin ve Fikret'in gerçek kimliğini öğrendiğini fark eder. Züleyha, endişe içinde Hakan ve Fikret'ten gelecek haberi beklemektedir. Hakan sırrının Fikret tarafından öğrenilmesinden endişelidir.

    FİKRET, HAKAN'IN SIRRINI AÇIK ETMİYOR
    Fikret konağa sağ salim dönünce başta Züleyha olmak üzere herkes çok sevinir. Fikret, Hakan Gümüşoğlu'yla ilgili bilgi bulamadığını söyleyerek Hakan'ın sırrını açık etmez ve hayatını Mehmet Kara'ya borçlu olduğunu açıklar.

        ZÜLEYHA VE HAKAN'IN EVLİLİK KARARI
        Hakan'la ilgili kararını veren Züleyha, Hakan'la konuşur ve bir an önce evlenmeye karar verirler.

        Züleyha, 15 günlük bir Avrupa deniz turu bulur ve çocukları da yanına alıp Hakan'la açık denizde evlenmeyi planlar. Hakan bu plana çok mutlu olur ancak iki gün sonra kalkacak gemiye binmek konusunda endişeleri vardır…

        'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.
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        Adı Sevgi fragman
        Haberler Televizyon Züleyha herkese duyurdu Mehmet hapse girdi! Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Defol hayatımdan!’
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