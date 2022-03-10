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    • Televizyon
    • 10.03.2022 20:25
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    • 10.03.2022 20:54
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    Esra Erol’da duygusal anlar! Anne-oğul yıllar sonra kavuştu! Türkiye'yi ekran başına kilitledi

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına eşi Sibel Kalkar ile başvuran Murat Kalkar, “Hiç görmediğim annem Asiye’yi arıyorum” diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Yıllar sonra annesinin yaşadığını öğrenen Murat, bugünkü canlı yayında Asiye Hanım ile karşı karşıya geldi. Anne-oğlun kavuşması, stüdyodakilere duygusal anlar yaşattı. İşte o anlar...

    Esra Erol’da duygusal anlar!

    Murat Kalkar, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak yıllardır görmediği annesi Asiye Kuru'yu bulmak için yardım istedi. Babasının vefat ettiğini ve hiç görmediğini dile getiren Murat Bey, Hatay'da dünyaya geldiğini, Hatay Çocuk Esirgemem Kurumu'na bırakıldığını ve annesini ise Yozgat'a başka bir adamla evlendirilmek üzere götürüldüğünü söyledi.

    Koruyu ailede büyüyen Murat Bey, "Ben annemi daha önce aradım ancak bulamadım. Bu nedenle annemi aramayı bıraktı. 2016 yılında koruyucu ailemdeki ablamda kalırken bana bir mektup geldi" dedi.

    Esra Erol'un okuduğu mektupta ise şu ifadelere yer verildi: "Adım Asiye Kalkar, yıllar önce çocuğumu Hatay'da bir çocuk esirgeme kurumuna bırakmak zorunda kaldım. Çünkü kocam kanserden ölmüştü ve çok zor bir durumdaydım. Çocuğumun ismi Murat Kalkar. Şu an Yozgat'ta yaşıyorum. Çocuğumu arayıp soramadım çünkü beni zorla evlendirdiler. Ailem olmadığı için aç kaldım. Murat'ı da bu yüzden çocuk esirgeme kurumuna vermek zorunda kaldım. Benim okumam yazmam ve telefonum yok. Bu mektubu da komşuma yazdırdım. Ben oğlumu hiçbir zaman unutmadım ancak imkanlarım kısıtlı olduğu için oğluma ulaşamadım"

    Mektubu okuduktan sonra heyecanlandığını dile getiren Murat Bey, "Mektupta yazan telefon numarasını aradım. Neziha Hanım çıktı telefona. Kendimi tanıttım, beni annemle görüştürdü. Aradan bir iki hafta geçti, beni görüntülü aradılar. Annem beni görünce ağlamaya başladı, konuşamadı" ifadelerini kullandı.

        İlerleyen günlerde evlilik hazırlığı yaptığını ve annesinin yanında olmasını istediğini dile getiren Murat Bey, "Neziha Hanım'a bu isteğimi ilettim. 'Sadece görebilirsin, yanına alamazsın' diye bana karşı çıktı" dedi. Murat Bey, Neziha Hanım'ın annesini kendisine göstermediğini söyledi.

        ESRA EROL ASİYE KURU'YA ULAŞTI!
        Asiye Hanım'a ulaşan Esra Erol, bugünkü canlı yayında anne-oğlu kavuşturdu. Görüntülü olarak canlı yayına bağlanan Asiye Hanım'dan önce Nezihe Hanım, Murat Bey'le yüzleşti.

        Neziha Hanım, "Mektubu ben yazdım, oğlunu bulduk. Oğluyla konuşturduk. O sıra eşi vefat etti. Asiye, oğluna 'Ben gelemem, gelin beni götürün' dedi" ifadelerini kullandı. Sibel Kalkar ile Murat Kalkar ise Neziha Hanım'ın sözlerini yalanlayarak Asiye Hanım'ı yanlarına almak istediklerini söyledi.

            ANNE-OĞUL YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA!
            Neziha Hanım'ın ardından canlı yayına bağlanan Asiye Kuru, oğlunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

            Asiye Hanım, "Murat beni kaç kez aradım. Sen neden beni aramadın? Seni almak istedim, alamadım. 'Murat yok' dediler ama ümidimi kesmedim, seni yine aradım. Düğününe çağırdın ama param yoktu, gelemedim" dedi.

            Annesini karşısında görünce gözyaşlarına boğulan Murat Bey de "Evet, 'Gel beni al' dedi. Ben alacaktım ama Naziha Hanım vermedi. Dayılarımla gidecektim, 'Hayır, alamazsın' dedi. Telefonlarımı açmadı" şeklinde konuştu.

                Asiye Hanım'ın "Dayanamıyorum, oğlumu çok özledim" diye gözyaşlarına boğulması üzerine söze giren Murat Bey, "Yalvarıyorum annemi bana verin" dedi.

                YILLAR ÖNCESİNİ ANLATTI!
                Asiye Hanım, "Kardeşlerimin yanına gittim, kovdular beni. Durumum yoktu. Yoksa ben oğlumu bırakır mıydım? Mecbur kaldım, kardeşlerim beni yalnız bıraktı. Yurda bırakırken 'Çocuğumu alacağım' dedim. Gittim almaya 'yuvada yok' dediler" ifadelerini kullandı.

                Daha sonra ise para karşılığında evlendirildiğini söyleyen Asiye Hanım, "Evladımla kavuşmak istiyorum" dedi.
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                Haberler Televizyon Esra Erol’da duygusal anlar! Anne-oğul yıllar sonra kavuştu! Türkiye'yi ekran başına kilitledi
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