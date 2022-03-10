Esra Erol’da duygusal anlar! Anne-oğul yıllar sonra kavuştu! Türkiye'yi ekran başına kilitledi

Murat Kalkar, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak yıllardır görmediği annesi Asiye Kuru'yu bulmak için yardım istedi. Babasının vefat ettiğini ve hiç görmediğini dile getiren Murat Bey, Hatay'da dünyaya geldiğini, Hatay Çocuk Esirgemem Kurumu'na bırakıldığını ve annesini ise Yozgat'a başka bir adamla evlendirilmek üzere götürüldüğünü söyledi.
Koruyu ailede büyüyen Murat Bey, "Ben annemi daha önce aradım ancak bulamadım. Bu nedenle annemi aramayı bıraktı. 2016 yılında koruyucu ailemdeki ablamda kalırken bana bir mektup geldi" dedi.
Esra Erol'un okuduğu mektupta ise şu ifadelere yer verildi: "Adım Asiye Kalkar, yıllar önce çocuğumu Hatay'da bir çocuk esirgeme kurumuna bırakmak zorunda kaldım. Çünkü kocam kanserden ölmüştü ve çok zor bir durumdaydım. Çocuğumun ismi Murat Kalkar. Şu an Yozgat'ta yaşıyorum. Çocuğumu arayıp soramadım çünkü beni zorla evlendirdiler. Ailem olmadığı için aç kaldım. Murat'ı da bu yüzden çocuk esirgeme kurumuna vermek zorunda kaldım. Benim okumam yazmam ve telefonum yok. Bu mektubu da komşuma yazdırdım. Ben oğlumu hiçbir zaman unutmadım ancak imkanlarım kısıtlı olduğu için oğluma ulaşamadım"
Mektubu okuduktan sonra heyecanlandığını dile getiren Murat Bey, "Mektupta yazan telefon numarasını aradım. Neziha Hanım çıktı telefona. Kendimi tanıttım, beni annemle görüştürdü. Aradan bir iki hafta geçti, beni görüntülü aradılar. Annem beni görünce ağlamaya başladı, konuşamadı" ifadelerini kullandı.