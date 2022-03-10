Esra Erol’da duygusal anlar! Anne-oğul yıllar sonra kavuştu! Türkiye'yi ekran başına kilitledi

Murat Kalkar, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak yıllardır görmediği annesi Asiye Kuru'yu bulmak için yardım istedi. Babasının vefat ettiğini ve hiç görmediğini dile getiren Murat Bey, Hatay'da dünyaya geldiğini, Hatay Çocuk Esirgemem Kurumu'na bırakıldığını ve annesini ise Yozgat'a başka bir adamla evlendirilmek üzere götürüldüğünü söyledi.

Koruyu ailede büyüyen Murat Bey, "Ben annemi daha önce aradım ancak bulamadım. Bu nedenle annemi aramayı bıraktı. 2016 yılında koruyucu ailemdeki ablamda kalırken bana bir mektup geldi" dedi.