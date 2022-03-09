Kuruluş Osman 86. bölüm fragmanı yayınlandı: “Geyhatu benim esirimdir! Onun ölmesi de yaşaması da benim tasarrufumdur!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 86. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in "Geyhatu benim esirimdir! Onun ölmesi de yaşaması da benim tasarrufumdur!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.
OSMAN BEY VEZİR ALEMŞAH'I İNFAZ ETTİ
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 85'inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü.
Osman Bey yakaladığı Geyhatu ve Vezir Alemşah sorguladıktan sonra infaz için Kayı Obası meydanına Alpler tarafından getirilir.
Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'a öfkeyle bakarak "Elinizde kudret vardı! Hayra harcamadınız! Zulmün ateşini, cümle toprağa yaydınız! Mazluma nice fenalıklar ettiniz! " diyerek kılıcını çeker. Geyhatu korkusuz ve kararlı bir şekilde "Vur Osman! Vur ki, Argun, sizi tarihten silsin!" diyerek Osman Bey'i tehdit etmeye çalışır. Vezir Alemşah ise korku dolu gözlerle Osman Bey'e bakarak "Beni öldürdüğün takdirde aklanamazsın Osman Bey " diyerek Sultan Mesud'u hatırlatarak canını kurtarmaya çalışır.