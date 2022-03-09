Kuruluş Osman 86. bölüm fragmanı yayınlandı: “Geyhatu benim esirimdir! Onun ölmesi de yaşaması da benim tasarrufumdur!”

Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'a öfkeyle bakarak "Elinizde kudret vardı! Hayra harcamadınız! Zulmün ateşini, cümle toprağa yaydınız! Mazluma nice fenalıklar ettiniz! " diyerek kılıcını çeker. Geyhatu korkusuz ve kararlı bir şekilde "Vur Osman! Vur ki, Argun, sizi tarihten silsin!" diyerek Osman Bey'i tehdit etmeye çalışır. Vezir Alemşah ise korku dolu gözlerle Osman Bey'e bakarak "Beni öldürdüğün takdirde aklanamazsın Osman Bey " diyerek Sultan Mesud'u hatırlatarak canını kurtarmaya çalışır.