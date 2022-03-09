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    • Televizyon
    • 10.03.2022 00:32
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    • 10.03.2022 00:45
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    Kuruluş Osman 86. bölüm fragmanı yayınlandı: “Geyhatu benim esirimdir! Onun ölmesi de yaşaması da benim tasarrufumdur!”

    Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 85’inci bölümüyle ekrana geldi. Milyonları ekran başına kilitleyen bölüme Osman Bey’in Vezir Alemşah’ı infaz ettiği sahne damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman 86. bölüm fragmanında Osman Bey’in “Geyhatu benim esirimdir! Onun ölmesi de yaşaması da benim tasarrufumdur!” şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman’ın 86. bölüm fragmanı...

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 86. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in "Geyhatu benim esirimdir! Onun ölmesi de yaşaması da benim tasarrufumdur!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

    OSMAN BEY VEZİR ALEMŞAH'I İNFAZ ETTİ
    'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 85'inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü.

    Osman Bey yakaladığı Geyhatu ve Vezir Alemşah sorguladıktan sonra infaz için Kayı Obası meydanına Alpler tarafından getirilir.

    Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'a öfkeyle bakarak "Elinizde kudret vardı! Hayra harcamadınız! Zulmün ateşini, cümle toprağa yaydınız! Mazluma nice fenalıklar ettiniz! " diyerek kılıcını çeker. Geyhatu korkusuz ve kararlı bir şekilde "Vur Osman! Vur ki, Argun, sizi tarihten silsin!" diyerek Osman Bey'i tehdit etmeye çalışır. Vezir Alemşah ise korku dolu gözlerle Osman Bey'e bakarak "Beni öldürdüğün takdirde aklanamazsın Osman Bey " diyerek Sultan Mesud'u hatırlatarak canını kurtarmaya çalışır.

        Osman Bey kılıcını kaldırdığında kösler vurulur. Gelen Selçuklu Sultan'ı Mesud'dur. Sultan Mesud ordusuyla birlikte Kayı Obasına heybetli bir giriş yapar. Yüzünde öfke vardır. Sultan Mesud için bardak taşmıştır artık. Vezir Alemşah ve Geyhatu Sultan'ın onları kurtarmak için geldiğini düşünerek sevinirler. Osman Bey, Geyhatu ve Vezir'in arkasında elinde kılıcı çekili durmaktadır.

        Sultan Mesud , Osman Bey'den Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister ve Osman Bey'in Konya'da kurulacak mahkemede yargılanacağını söyler. Osman Bey "Sultanım hakikati görmeyen o gözler açılana dek nice mazlumun kanı aktı. Gayri açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı. Zalime merhamet mazluma ihanettir diyerek " Vezir Alemşah'ı infaz etti.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 85'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 86. bölüm fragmanı yayınlandı: “Geyhatu benim esirimdir! Onun ölmesi de yaşaması da benim tasarrufumdur!”
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