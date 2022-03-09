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    • 09.03.2022 22:43
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    • 09.03.2022 22:44
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    Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne! Malhun Hatun’un babası Umur Bey kahpece şehit edildi

    ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 85’inci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. Milyonları Çarşamba akşamları atv ekranlarına kilitleyen Kuruluş Osman’ın 85. bölümünde Malhun Hatun’un babası Umur Bey’in kahpece şehit edildiği sahne yürek yaktı. İşte o sahne...

    Hacdan dönen Umur Bey ve mahiyetini Umur Bey'in yeğeni Selvi ile Kayı Obası için sinsi planlar kuran Barkın Bey, handa karşılar.

    Umur Bey için hazırlanan sofrada Barkın ile Umur Bey sohbet ederken Umur Bey'in bizi uçlara getiren nedir sorusuna Barkın Bey "Uçları değerli kılan, uçların halidir Umur Bey… At izi, it izine karıştıkça, Türk'ün umut nehri garba akar! Amma…Bu nehir düşle beslenir. Bu nehrin akmakta olduğu topraklarda sadakat yeşermez! Uçlardan bakınca bir nizam kurmak kolay görünür. Yurt edinmek kolay görünür… Hatta bir devlet kurmak dahi kolay görünür. Ben o kadar emin değilim!" diyerek içten içe öfkelenir. Umur Bey'in Dersin ki! Osman Bey düş nehrinden su içip, bir türlü kanmamakta öyle mi?" sözleri Barkın'ı harekete geçilir.

    Hançerini tutan Barkın, Umur Bey'in "Sadakat, Osman Bey gibi beyler başta olunca olur Barkın! O vakit nizam da olur, devlet de olur! " sözleri üzerine harekete geçer "O düş benim düşümdür Umur! El uzatmayasın!" diyerek hançerini Umur Bey'in eline saplar.

        Barkın'ın Alpları, Umur Bey'in Alplarına saldırır. Barkın "Sadakat Umur Bey… Sadakat korkuyla başlar, hükümle büyür! Garpta ittifakları evlilik yoluyla kurarlar! Bizim gibi ceng etmezler! " diyerek Umur Bey'e saldırır.

        Umur Bey'in bütün Alpleri ölmesine rağmen Umur Bey yiğitçe çarpışır. Barkın "Korku yaşatır Umur! Korkan yaşamak için her şeyi yapar! Uçlara öyle bir korku salacağım ki… Hepsi gelip önümde diz çökecek! Tıpkı senin gibi!" diyerek Umur Bey'e ölümcül bir darbe vurur.

        Umur Bey "Yüreğinde iman olana korku işlemez Barkın! İmdi ben bir hain tarafından şehadete erişeceğim! Senin vaktin geldiğinde bir leş olacaksın! " diyerek şehit olur.

            Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 85'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne! Malhun Hatun’un babası Umur Bey kahpece şehit edildi
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