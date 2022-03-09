Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne! Malhun Hatun’un babası Umur Bey kahpece şehit edildi

Umur Bey için hazırlanan sofrada Barkın ile Umur Bey sohbet ederken Umur Bey'in bizi uçlara getiren nedir sorusuna Barkın Bey "Uçları değerli kılan, uçların halidir Umur Bey… At izi, it izine karıştıkça, Türk'ün umut nehri garba akar! Amma…Bu nehir düşle beslenir. Bu nehrin akmakta olduğu topraklarda sadakat yeşermez! Uçlardan bakınca bir nizam kurmak kolay görünür. Yurt edinmek kolay görünür… Hatta bir devlet kurmak dahi kolay görünür. Ben o kadar emin değilim!" diyerek içten içe öfkelenir. Umur Bey'in Dersin ki! Osman Bey düş nehrinden su içip, bir türlü kanmamakta öyle mi?" sözleri Barkın'ı harekete geçilir.