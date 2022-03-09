Harika nezarete atıldı! Kardeşlerim 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Oğuzhan haklıymış, ben en çok parayı seviyorum”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Harika'nın "Oğuzhan haklıymış, ben en çok parayı seviyorum" sözleri damga vurdu.
Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragman sosyal medyada büyük ses getirirken Kardeşlerim son bölümde yaşananlar tekrar gündem oldu.
KARDEŞLERİM 42. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Akif, ayrı eve çıkar. Kaan da onunla gelir. Şengül ise evin temizliğinden sorumludur. Ancak Şengül'ün hafızası geri geldiği halde hatırlamıyor numarası yaptığı ortaya çıkınca Orhan ile araları yine açılır.
Doruk, Asiye'yi sonunda kıskandırmayı başarır. Doruk ile ilgilenen Özge, Asiye'nin canını fena sıkmaya başlar.