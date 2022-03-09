Harika nezarete atıldı! Kardeşlerim 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Oğuzhan haklıymış, ben en çok parayı seviyorum”

Aybike, abisi ile niye ayrıldıklarını hala anlamayan Harika'ya, Oğulcan'ın onun söylediklerini duyduğunu sonunda söyler. Bunun üzerine Harika tekrar denemek istese de "Sen zengin olmayı, benden daha çok seviyorsun" diyen Oğulcan, bu kez kabul etmez.