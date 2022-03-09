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    • Televizyon
    • 10.03.2022 00:22
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    • 10.03.2022 00:22
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    Harika nezarete atıldı! Kardeşlerim 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Oğuzhan haklıymış, ben en çok parayı seviyorum”

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’in 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Oğuzhan haklıymış, ben en çok parayı seviyorum” sözleriyle damga vuran Harika’nın nezarete alınmadı dikkat çekti. İşte başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim 43. bölüm 2. fragmanı...

    Ben en çok parayı seviyorum”

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Harika'nın "Oğuzhan haklıymış, ben en çok parayı seviyorum" sözleri damga vurdu.

    Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragman sosyal medyada büyük ses getirirken Kardeşlerim son bölümde yaşananlar tekrar gündem oldu.

    KARDEŞLERİM 42. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Akif, ayrı eve çıkar. Kaan da onunla gelir. Şengül ise evin temizliğinden sorumludur. Ancak Şengül'ün hafızası geri geldiği halde hatırlamıyor numarası yaptığı ortaya çıkınca Orhan ile araları yine açılır.

    Doruk, Asiye'yi sonunda kıskandırmayı başarır. Doruk ile ilgilenen Özge, Asiye'nin canını fena sıkmaya başlar.

        Boşanıp özgür bir adam olmak için gün sayan Akif ise Suzan'ı akşam yemeğine ikna etmeyi başarır. Resül, Akif ile ortaklığı bitirme kararı alır.

        Aybike, abisi ile niye ayrıldıklarını hala anlamayan Harika'ya, Oğulcan'ın onun söylediklerini duyduğunu sonunda söyler. Bunun üzerine Harika tekrar denemek istese de "Sen zengin olmayı, benden daha çok seviyorsun" diyen Oğulcan, bu kez kabul etmez.

        Kardeş okula yardım için okulda öğrencilerin kendi yaptıkları eserler açık arttırmaya çıkar. Açık arttırma Suzan ile Nebahat'in kapışmasına döner. Tahsilata giden Ömer, Harika ile çantaları karışınca başı fena derde girer. Harika çantasından çıkan paralara şok olurken, Ömer'in başı ise büyük beladır...
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        Haberler Televizyon Harika nezarete atıldı! Kardeşlerim 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Oğuzhan haklıymış, ben en çok parayı seviyorum”
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