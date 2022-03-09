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    • Televizyon
    • 09.03.2022 22:21
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    • 09.03.2022 22:30
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    Kuruluş Osman’da damga vuran sahne: Osman Bey ezeli düşmanı Vezir Alemşah’ı yakalayıp hesap sordu!

    ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 85’inci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. 85’inci bölüme Osman Bey’in ezeli düşmanı Vezir Alemşah’ı ele geçilmesi damga vurdu. İşte Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey karakterinin Vezir Alemşah’a hesap sorduğu o sahne...

    Osman Bey ezeli düşmanı Vezir Alemşah’ı yakalayıp hesap sordu!

    Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obasındadır. Ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey, Konur Alp'ten gelen haber üzerine harekete geçer. Konur'un, Osman Bey'le ilişkisini öğrenen Vezir Alemşah, Konur üzerinden Osman Bey'e tuzak kurmuştur.

    Konur'dan gelen pusulayla az bir güçle Vezir Alemşah'ı bekleyen Osman karşısında, Vezir Alemşah'ın çevreye konuşlanmış askerlerini bulur. Tuzağa düştüğünü anlayan Osman Bey, Alpleriyle çarpışarak geri çekilir. Osman Bey; Turgut Bey'e hazırlattığı tuzağa Vezir Alemşah ve askerlerini çeker.

    Orman'da Boran, Kumral, Akça ve Demirci Davut'un hazırladığı çukurlara Vezir Alemşah'ın askerleri düşerler. Öfkeden deliye dönen Vezir Alemşah kalan askerlerine saldırı emri verirken Osman Bey, bir tokatla Vezir Alemşah'ı yere yığar.

        Osman Bey, karşısında duran Vezir'in üzerine yürüyerek "Vezir! Anamın kanını akıttın. Evladımı anasından ayırdın! Obamın hatunlarının canına kastettin! Türlü iftiralar attın!" diyerek birbiri ardına yumruklar atar. Yüzü gözü kan içinde kalmasına rağmen Vezir Alemşah "Hepsini yaptım Osman! Beni burada öldürmezsen! Beterini de yapacağım! Gayrı evladını anasından ayırmam! Hepsini bir toprağa koyarım!" diyerek Osman Bey'i tehdit etmeye çalışır.

        Osman Bey, "Sadece bu cümlen için bile senin nefesini keserdim Vezir! Amma diyeceklerin vardır... Aldığın nefes de diyeceklerin kadar olacaktır!'' diyerek Vezir Alemşah'ı bir ağaca bağlatır.

        Vezir Alemşah düştüğü duruma rağmen tehditler savurmaya devam eder. Osman Bey, "Ben çilemi savdım Vezir! Gayrı hesap verme vakti sizdedir! Burada beni bekleyesin! Seni Geyhatu itiyle bir boynunda urganla obaya sokacağım! Evvel itibarını sonra canını alacağım!" diyerek Geyhatu'nun peşine düşer.
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman’da damga vuran sahne: Osman Bey ezeli düşmanı Vezir Alemşah’ı yakalayıp hesap sordu!
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