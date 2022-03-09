Kuruluş Osman’da damga vuran sahne: Osman Bey ezeli düşmanı Vezir Alemşah’ı yakalayıp hesap sordu!

Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obasındadır. Ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey, Konur Alp'ten gelen haber üzerine harekete geçer. Konur'un, Osman Bey'le ilişkisini öğrenen Vezir Alemşah, Konur üzerinden Osman Bey'e tuzak kurmuştur.
Konur'dan gelen pusulayla az bir güçle Vezir Alemşah'ı bekleyen Osman karşısında, Vezir Alemşah'ın çevreye konuşlanmış askerlerini bulur. Tuzağa düştüğünü anlayan Osman Bey, Alpleriyle çarpışarak geri çekilir. Osman Bey; Turgut Bey'e hazırlattığı tuzağa Vezir Alemşah ve askerlerini çeker.
Orman'da Boran, Kumral, Akça ve Demirci Davut'un hazırladığı çukurlara Vezir Alemşah'ın askerleri düşerler. Öfkeden deliye dönen Vezir Alemşah kalan askerlerine saldırı emri verirken Osman Bey, bir tokatla Vezir Alemşah'ı yere yığar.