📺 9 Mart 2022 Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? 9 Mart Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz son olarak 51. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu hafta beklenen fragmanı yayınlanmadı ve Kanal D yayın akışında olmaması seyirciyi merakta bıraktı. Yapım şirketinden konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? İşte merak edilenler!
👉SADAKATSİZ BU AKŞAM YOK MU?
Sevilen dizi Sadakatsiz'in 52. bölümü ile 9 Mart Çarşamba akşamı izleyici ile buluşması bekleniyordu.
Fakat dizinin fragmanı paylaşılmadı ve yayın akışında da verilmedi. Sadakatsiz'in yeni bölüm yayını ile ilgili yapım şirketi MEDYAPIM'dan açıklama yayımlandı ve ''Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…" ifadeleri yer aldı.