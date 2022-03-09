📺 9 Mart 2022 Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? 9 Mart Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz son olarak 51. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu hafta beklenen fragmanı yayınlanmadı ve Kanal D yayın akışında olmaması seyirciyi merakta bıraktı. Yapım şirketinden konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? İşte merak edilenler!