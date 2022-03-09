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    • Televizyon
    • 09.03.2022 20:04
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    • 09.03.2022 20:15
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    Kuruluş Osman 85. yeni bölüm CANLI izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! 📺 Konur'u büyük bir tehlike bekliyor…

    Televizyonların akşam kuşağını yakından takip eden izleyiciler tarafından Kuruluş Osman 85. yeni bölüm CANLI izle! Kuruluş Osman son bölüm izle seçenekleri yoğun bir şekilde araştırılır oldu. ATV’de Çarşamba akşamları yayınlanan, başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı fenomen dizi her bölümüyle ayrı bir heyecanla takip ediliyor. Yeni gelişmeleri ile yine izleyicileri ekrana kilitleyecek olan Kuruluş Osman’da Konur’u bekleyen büyük bir tehlike olacak ve bu tehlikenin ne olduğu merak ediliyor. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler Kuruluş Osman yeni bölüm izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 85. yeni bölüm CANLI izle!

    Kuruluş Osman 85. yeni bölüm CANLI izle! Kuruluş Osman son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dizi severler ATV'nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümde yaşanacak gelişmelerini internet üzerinden canlı yayınla takip etmek istiyor ve link seçeneğini araştırıyor. Haberimizde yeni bölüm izleme seçeneğini bulabilirsiniz...

    KURULUŞ OSMAN 85. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Gayrı açılsın o kör gözler, aksın zalimlerin kanı!"

    Konur'u bekleyen büyük tehlike

    Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obasındadır. Ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey hedefleri doğrultusunda nasıl bir strateji izleyecektir? Konur'dan şüphelenen Vezir Alemşah, Konur Alp'in Osman Bey'le olan ilişkisini ortaya çıkarır. Konur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

    Osman Bey Sultan Mesud'la köprüleri atıyor

    Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah'tan gizli ortağını öğrenebilecek mi? Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık. Osman Bey'den, Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atar.

    Umur Bey'i kim ve neden öldürüyor

    Alaeddin'in doğumuyla şenlenen obaya beklenmedik bir misafir gelir. Oba'da büyük değişikliklere yol açacak bu misafirler kimlerdir? Hangi amaçla Kayı obasına gelmişlerdir. Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haberle oba çalkalanır. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirilmiştir. Babasının öldürülmesi karşısında Malhun Hatun yıkılırken Umur Bey'e kim ve neden kıymıştır?

        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulur. Büyük bir cenderenin içindedirler. Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılır. Geyhatu'nun izini sürmeye başlar. Fakat geride kalan alplar yaralı halde Vezir Alemşah'a esir düşerler? Alplar'ın akıbeti ne olacaktır?

        Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Vezir Alemşah Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlıdır. Hatunları yargılayacaktır. Onları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Bala'nın sancıları dinmemektedir. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

        Geyhatu ağır yarasına rağmen ustaca saklanmayı başarır. Fakat Osman'ın daima bir planı vardır. Osman Bey Geyhatu'yu nasıl yakalayacaktır? Bir yandan Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey Bala Hatun'un haberini alır. Osman Bey Bala Hatun'u görebilecek midir?
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 85. yeni bölüm CANLI izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! 📺 Konur'u büyük bir tehlike bekliyor…
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