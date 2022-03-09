Kuruluş Osman 85. yeni bölüm CANLI izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! 📺 Konur'u büyük bir tehlike bekliyor…

Osman Bey Sultan Mesud'la köprüleri atıyor

Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah'tan gizli ortağını öğrenebilecek mi? Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık. Osman Bey'den, Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atar.

Umur Bey'i kim ve neden öldürüyor

Alaeddin'in doğumuyla şenlenen obaya beklenmedik bir misafir gelir. Oba'da büyük değişikliklere yol açacak bu misafirler kimlerdir? Hangi amaçla Kayı obasına gelmişlerdir. Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haberle oba çalkalanır. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirilmiştir. Babasının öldürülmesi karşısında Malhun Hatun yıkılırken Umur Bey'e kim ve neden kıymıştır?