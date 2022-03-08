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    • Televizyon
    • 08.03.2022 19:28
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    • 08.03.2022 19:35
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    Esra Erol’da çocuk gelin dramı! 14 yaşında anne olan genç kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Sevilay Koçpınar (20), hayat hikayesiyle izleyenleri gözyaşına boğdu. 14 yaşında anne olan Sevilay Hanım, eşi Murat Koçpınar tarafından elinden alınan iki çocuğu için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. İki çocuğu için programa başvuran Sevilay Hanım’ın yaşadıkları ise kan dondurdu. İşte detaylar...

    Esra Erol’da çocuk gelin dramı!

    Henüz 13 yaşındayken başlık parası (5 bin TL) karşılığında Murat Koçpınar ile evlendirilen Sevilay Koçpınar, bir süre nikahsız yaşadığı eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Kendisini tanımıyordum. Bir kız arkadaşımın evine gittim, beni onunla birlikte gördü. Beni okulun arkasında taciz etti. Polislere söyledim. Sonra tehdit etti, kaçırdı. Kaçtık.

    Ailemi aradım 'biz kaçıyoruz' dedik. Onun komutuyla hareket ediyordum. Beni kaçırdı ama ailem hiçbir zaman bana inanmadı. Ailesi devreye girdi, babama 5 bin TL vermişler polise gitmesinler diye. Babam da almış demek ki, çok zoruma gitti. Beni istediler babam 'benim kızım küçük' diye vermedi"

    Yoksul bir ailenin çocuğu olduğunu ve küçük yaşlarda çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Sevilay Hanım, sözlerine şöyle devam etti: "Ailem ablama telefon almıştı. Ben de çok istiyordum, bana almayınca 'beni sevmiyorlar' düşüncesine kapıldım. O yüzden gittim, aileme de inat evlendim. Düğün yapıldı, bir ay gibi bir süre birlikte yaşadık. Bana hizmetçi gibi davrandılar"

        'YALNIZ OLDUĞUMU ANLADIM'
        Evden kaçtığını ve pijamalarıyla sokakta yakalandığını dile getiren Sevilay Hanım, "Babamları çağırdılar. Ancak babamlar beni almadı, yine o evde bıraktılar. Yalnız olduğumu anladım ve tek çaremin ölüm olduğunu düşündüm" dedi.

        İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
        İntihar girişiminde bulunan Sevilay Hanım, "Hastane gidince hamile olduğum ortaya çıktı. Polislerde oradaydı, başımdan geçen her şeyi onları anlattım. Kendimi güvende hissettim. Beni kadın sığınma evine götürdüler. Bir ay orada kaldım ama orada da çok zorlandım. Yıpranmıştım çünkü. Babamı aradım, geldi aldı beni. Çocuğumu aldırmak istedim, babam müsaade etmedi" ifadelerini kullandı.

        Eşiyle tekrar bir araya gelmesini de anlatan Sevilay Hanım, şunları söyledi: "Babam kanser tedavisi görüyordu. Akrabalarımızda hastaneye meyve suyu falan getirmişti. Annem de 'gelin alın' dedi. Ablamla eşyaları almaya gittik, yolda poşet yırtıldı. Ablam bir eve girdi, poşet istedi. Murat'ın akrabalarıymış, beni tanıdılar hemen. İçeri davet ettiler, 'Murat değişti, ona bir şans daha ver. Çocuğun babasız büyümesin' dediler. Ben de şans verdim çocuğu görmesi için. Barışmak aklımda yoktu"

            Takip eden günlerde Murat Koçpınar ile tekrar nikah masasına oturduğunu belirten Sevilay Hanım, eşinin farklı suçlardan dolayı cezaevine girdiğini sözlerine ekledi.

            Eşinin kendisine çok karıştığını vurgulayan Sevilay Hanım, eşinin şiddetine ve ihanetine de uğradığını belirterek üç kez kadın sığınma evine gittiğini söyledi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da çocuk gelin dramı! 14 yaşında anne olan genç kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!
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