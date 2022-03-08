Esra Erol’da çocuk gelin dramı! 14 yaşında anne olan genç kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Henüz 13 yaşındayken başlık parası (5 bin TL) karşılığında Murat Koçpınar ile evlendirilen Sevilay Koçpınar, bir süre nikahsız yaşadığı eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Kendisini tanımıyordum. Bir kız arkadaşımın evine gittim, beni onunla birlikte gördü. Beni okulun arkasında taciz etti. Polislere söyledim. Sonra tehdit etti, kaçırdı. Kaçtık.
Ailemi aradım 'biz kaçıyoruz' dedik. Onun komutuyla hareket ediyordum. Beni kaçırdı ama ailem hiçbir zaman bana inanmadı. Ailesi devreye girdi, babama 5 bin TL vermişler polise gitmesinler diye. Babam da almış demek ki, çok zoruma gitti. Beni istediler babam 'benim kızım küçük' diye vermedi"
Yoksul bir ailenin çocuğu olduğunu ve küçük yaşlarda çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Sevilay Hanım, sözlerine şöyle devam etti: "Ailem ablama telefon almıştı. Ben de çok istiyordum, bana almayınca 'beni sevmiyorlar' düşüncesine kapıldım. O yüzden gittim, aileme de inat evlendim. Düğün yapıldı, bir ay gibi bir süre birlikte yaşadık. Bana hizmetçi gibi davrandılar"