Esra Erol’da çocuk gelin dramı! 14 yaşında anne olan genç kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Yoksul bir ailenin çocuğu olduğunu ve küçük yaşlarda çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Sevilay Hanım, sözlerine şöyle devam etti: "Ailem ablama telefon almıştı. Ben de çok istiyordum, bana almayınca 'beni sevmiyorlar' düşüncesine kapıldım. O yüzden gittim, aileme de inat evlendim. Düğün yapıldı, bir ay gibi bir süre birlikte yaşadık. Bana hizmetçi gibi davrandılar"