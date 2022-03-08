Destan’da nefes kesen sahne: Batuga ve Akkız Alpagu Han’ı rehin aldı

ÇİNLİ TAİZU'NUN ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEYECEK OYUNU

'Batuga ve Akkız'ın, Alpagu Han ve Gök Saray'a karşı giriştiği var olma mücadelesi ve Çinli Taizu'nun şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunu damga vurdu. Batuga ve Akkız'ın pazarlık için istedikleri şeyler, hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok sinirlendirir. Taizu, Akkız'a söylediği "Ya Çin'in iti olursunuz ya hepiniz ölürsünüz" sözünü yerine getirmeye koyulur. Bulduğu yol ise, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yoldur.