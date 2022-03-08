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    • Televizyon
    • 08.03.2022 22:08
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    • 08.03.2022 22:15
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    Destan’da nefes kesen sahne: Batuga ve Akkız Alpagu Han’ı rehin aldı

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Destan 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on dördüncü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Başrollerinde Edip Tepeli ile Ebru Şahin’in yer aldığı dizinin son bölümüne Batuga ile Akkız’ın Alpagu Han’ı rehin aldığı sahne ve Taizu’nun şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunu damga vurdu. İşte detaylar...

    Batuga ve Akkız Alpagu Han’ı rehin aldı

    'Destan'ın on dördüncü bölümünde, Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verdi ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıydılar. Bozkırda yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığına karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur. Tuzağa düşen Alpagu Han, Batuga'nın kılıcını Kaya'nın boynuna dayaması ile durur. Batuga'nın "At kılıcını!!! Oğlunun canına karşılık pazarlık talep ederim!!!" sözleriyle Alpagu Han Batuga ile pazarlığı kabul etmek zorunda kalır.

    Alpagu Han Kuzubeg'in getirdiği atına biner, psikolojik harbe başlar. Batuga'ya tepeden bakarak "Madem pazarlık istersin, bin atına. Binmeyi becerirsen elbet" diyerek Batuga'yı acımazsızca eksik yanından vurur.

    Batuga babasına bu zevki yaşatmamak için tüm gücünü toplar ve ata biner. Batuga'nın " Pençe binesin atına. Çıkılmaz denilen Gök Saray'ın taht salonundan tegin kaçırdın. Hanlar Hanı Alpagu Han'ın ordusunu kurduğun tuzakla yerle bir ettin, pazarlık hakkındır" diyerek Alpagu Han'la pazarlık öncesi sinir harbine girişir.

        Alpagu Han, çapulcu diye nitelediği Akkız'la pazarlığı kabul etmemesine rağmen Akkız'ın "Senin dediğin gibi Hanım, düşmanı bulduğun yerden vurursun! Yaman! Alpagu Han benle pazarlık etmeyecekse kes Kaya Tegin'in boynunu!" sözleriyle pazarlığa mecbur kalır.

        Akkız ve Batuga pazarlıkta Alpagu Han'dan; Gök Sarayında köle edilen Dağlı kızları, Çin'in elinde tutsak olan Tutkun'u, on at, Gök demiriyle dövülmüş on çelik kılıç ve on sandık altın ister.

        Alpagu Han "Kendi ellerimle, bana karşı kullanacağın orduyu kurmamı istersiniz! O zaman benim de bir şartım var! " diyerek kendisine ihanet eden Saltuk'un canını ister. Batuga "Saltuk Beg'in canı pazarlığa dahil değil" diyerek bu teklifi reddeder.

            Akkız ve Batuga'nın isteklerini kabul etmek zorunda kalan Alpagu Han, oğlu Batuga'nın içinde intikam ateşiyle yanan asi bir çapulcu mu yoksa avucunda kan pıhtısıyla doğan bir han mı olduğunu anlamak için "Kıymetli oğlum pazarlık şartlarını yerine getirmek için gitsin. Elinde bir Han bir Ayguci rehin kalsın! diyerek oğlu Kaya yerine kendisini rehin bırakır.

            ÇİNLİ TAİZU'NUN ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEYECEK OYUNU
            'Batuga ve Akkız'ın, Alpagu Han ve Gök Saray'a karşı giriştiği var olma mücadelesi ve Çinli Taizu'nun şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunu damga vurdu. Batuga ve Akkız'ın pazarlık için istedikleri şeyler, hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok sinirlendirir. Taizu, Akkız'a söylediği "Ya Çin'in iti olursunuz ya hepiniz ölürsünüz" sözünü yerine getirmeye koyulur. Bulduğu yol ise, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yoldur.

            Sırma ve Yaman'ı teslim edip Akkız ve Batuga'nın elinden Mei Jin'i kurtaran Taizu'yu Gök Saray'da Zhao karşılar. Zhao "Ulu Ece Temur Teginle Sarı Türgiş obasına gitti Prensesim. Çiçek salgını yayılmaya başlamış" sözleri Mei Jin'i sevindirir. Türklerin zayıf düşeceği haberi Mei Jin'i sevindirirken Taizu " Onlara ya Çin'in iti olursunuz ya ölürsünüz demiştik. Madem ölmeyi seçerler, Çin sözünü tutar! diyerek Türk obalarına çiçek salgınını kendisinin getirdiğini itiraf eder. Taizu'nun, şeytanın bile aklına gelmeyecek hainliğiyle şimdi Batuga ve Akkız'ın sadece kendilerini değil, bütün Türkeli'ni kurtarmaları gerekmektedir.
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