Destan’da nefes kesen sahne: Batuga ve Akkız Alpagu Han’ı rehin aldı

'Destan'ın on dördüncü bölümünde, Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verdi ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıydılar. Bozkırda yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığına karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur. Tuzağa düşen Alpagu Han, Batuga'nın kılıcını Kaya'nın boynuna dayaması ile durur. Batuga'nın "At kılıcını!!! Oğlunun canına karşılık pazarlık talep ederim!!!" sözleriyle Alpagu Han Batuga ile pazarlığı kabul etmek zorunda kalır.
Alpagu Han Kuzubeg'in getirdiği atına biner, psikolojik harbe başlar. Batuga'ya tepeden bakarak "Madem pazarlık istersin, bin atına. Binmeyi becerirsen elbet" diyerek Batuga'yı acımazsızca eksik yanından vurur.
Batuga babasına bu zevki yaşatmamak için tüm gücünü toplar ve ata biner. Batuga'nın " Pençe binesin atına. Çıkılmaz denilen Gök Saray'ın taht salonundan tegin kaçırdın. Hanlar Hanı Alpagu Han'ın ordusunu kurduğun tuzakla yerle bir ettin, pazarlık hakkındır" diyerek Alpagu Han'la pazarlık öncesi sinir harbine girişir.