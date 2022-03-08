ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı!

13 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de ekran yolculuğuna başlayacak olan Adı Sevgi'nin 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı.
Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı Adı Sevgi'nin 1. bölüm 5. fragmanına Elif karakterinin öğrencileri için yaptığı fedakarlıklar damga vurdu.
MESLEĞİNE AŞIK BİR ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİLERİ İÇİN MÜCADELESİ
"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.
Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.