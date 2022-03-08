ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı!

MESLEĞİNE AŞIK BİR ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİLERİ İÇİN MÜCADELESİ

"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.