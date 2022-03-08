Batuga’nın amcası Balamir’le yüzleşmesi Destan’a damga vurdu! “Ben Türk’ü bölmem! Bölmek isteyene de müsaade etmem”

Pazarlık sonucu Alpagu Han'ın elinden kurtardıkları bir araba dolusu Dağlı köle kız, Tutkun ve çiçek mikrobu bulaşmış Esen'le Akkız ve Batuga Dağ Obasına gelirler. Akkız gözleri dolu dolu obasına yurduna bakarken halk Batuga Teginin önünde diz vurup, bağır basıp onu çok sevilen bir Han gibi karşılanmıştır.
Çolpan Hatun'un "Hoş gelmişsin yurduna yeğenim." sözlerine Dağ Obası halkının "Batuga Tegin çok yaşaaa!!! Dağ Tegini çok yaşaaaa! Aksak Tegin çok yaşaaaa" sözleri eşlik eder.
Tutkun'u, Dağ Obasında Timur sürprizi karşılar. Tutkun'un, Çolpan Hatun'un planı ile Kaya'yı ayartmak için Gök Saraya esir düştüğünü öğrenen Temur " Obana getirilmeni istedim ama belki de sen ayartmak için saraya girdiğin Kaya'ya koşmak istersin. Han olamadı ama yabgu oldu. İşine yarar mı? " sözleriyle Tutkun'a aşkının bittiğini söyler.