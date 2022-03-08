Batuga’nın amcası Balamir’le yüzleşmesi Destan’a damga vurdu! “Ben Türk’ü bölmem! Bölmek isteyene de müsaade etmem”

Tutkun'u, Dağ Obasında Timur sürprizi karşılar. Tutkun'un, Çolpan Hatun'un planı ile Kaya'yı ayartmak için Gök Saraya esir düştüğünü öğrenen Temur " Obana getirilmeni istedim ama belki de sen ayartmak için saraya girdiğin Kaya'ya koşmak istersin. Han olamadı ama yabgu oldu. İşine yarar mı? " sözleriyle Tutkun'a aşkının bittiğini söyler.