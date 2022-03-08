Osman Bey ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor! Yeni bölüm nefes kesecek! İşte Kuruluş Osman’ın 85. bölümünden ipuçları...

Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık. Osman Bey'den, Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atar.