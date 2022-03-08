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    • Televizyon
    • 08.03.2022 18:22
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    • 08.03.2022 18:23
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    Osman Bey ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor! Yeni bölüm nefes kesecek! İşte Kuruluş Osman’ın 85. bölümünden ipuçları...

    atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, 9 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 85’inci bölümüyle nefes kesecek. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey, ele geçirdiği ezeli düşmanları Vezir Alemşah ve Geyhatu’dan hesap soruyor! Konya’dan, Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud’la köprüleri atıyor. İşte Kuruluş Osman’ın 85. bölümünden ipuçları...

    Osman Bey ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor!

    Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obasındadır. Ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey hedefleri doğrultusunda nasıl bir strateji izleyecektir? Konur'dan şüphelenen Vezir Alemşah, Konur Alp'in Osman Bey'le olan ilişkisini ortaya çıkarır. Konur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

    OSMAN BEY SULTAN MESUD'LA KÖPRÜLERİ ATIYOR
    Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah'tan gizli ortağını öğrenebilecek mi?

    Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık. Osman Bey'den, Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atar.

        UMUR BEY'İ KİM VE NEDEN ÖLDÜRÜYOR
        Alaeddin'in doğumuyla şenlenen obaya beklenmedik bir misafir gelir. Oba'da büyük değişikliklere yol açacak bu misafirler kimlerdir? Hangi amaçla Kayı obasına gelmişlerdir.

        Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haberle oba çalkalanır. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirilmiştir. Babasının öldürülmesi karşısında Malhun Hatun yıkılırken Umur Bey'e kim ve neden kıymıştır?

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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        Haberler Televizyon Osman Bey ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor! Yeni bölüm nefes kesecek! İşte Kuruluş Osman’ın 85. bölümünden ipuçları...
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