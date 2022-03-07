Kuruluş Osman 85. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Gayrı açılsın o kör gözler, aksın zalimlerin kanı!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 85. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Osman Bey'in "Gayrı açılsın o kör gözler, aksın zalimlerin kanı!" sözleri damga vurdu.
MUHTEŞEM BÖLÜMÜYLE NEFES KESTİ
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 84'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkMeydanaİnince etiketiyle sosyal medyada, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
Kuruluş Osman 84. bölümüyle,Tüm Kişiler'de %11,05 izlenme oranı ve %25,69 izlenme payı, AB'de %8,87 izlenme oranı ve %21,52 izlenme payı 20+ABC1'de %11,63 izlenme oranı ve %25,19 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
'Kuruluş Osman'da, Osman Bey Geyhatu'nun ensesindeyken Vezir Alemşah'ın Kayı Obasını basıp Selcan Ana, Bala ve Malhun Hatunları tutukladığını öğrenmesiyle ailesini kurtarmak için harekete geçer. Vezir Alemşah'ın askerlerinden Selcan Ana ve hatunları kurtaran Osman Bey'i bir kucağında Orhan ve diğer kucağında yeni doğan oğluyla Bala Hatun karşılar. Osman Bey oğluna Alaeddin Ali ismini verir.