Kuruluş Osman 85. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Gayrı açılsın o kör gözler, aksın zalimlerin kanı!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 85. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Osman Bey'in "Gayrı açılsın o kör gözler, aksın zalimlerin kanı!" sözleri damga vurdu.

MUHTEŞEM BÖLÜMÜYLE NEFES KESTİ

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 84'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkMeydanaİnince etiketiyle sosyal medyada, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.