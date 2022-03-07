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    • Televizyon
    • 07.03.2022 19:55
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    • 07.03.2022 20:12
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    Çareyi Esra Erol’da aradı! ‘Ben ona ne yaptım’ diyerek gözyaşlarına boğuldu! Genç kadının evden kaçma nedeni şaşkına çevirdi

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Tayyar Aybek, 25 yaşındaki kızı Sevim Aybek’in 23 Şubat’ta evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek yardım istedi. Kızının iki yıl önce eşinden ayrıldığını ve 4 yaşında bir çocuğu olduğunu belirten Tayyar Bey, “Ben ona ne yaptım?” diyerek gözyaşı döktü. Canlı yayına telefonla bağlanan Sevim Hanım’ın evden kaçış nedeni ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

    Genç kadının evden kaçma nedeni şaşkına çevirdi

    Esra Erol'da programına başvuran dört çocuk babası Tayyar Aybek, kızı Sevim Aybek'in iki yıl önce eşinden ayrıldığını ve dört yaşında bir çocuğu olduğunu söyledi.

    Kızı ve torununun kendi yanında yaşadığını belirten Tayyar Bey, kızının fabrikada çalıştığını belirterek "23 Şubat'ta annesiyle cenazeye gitti. Oradan sonra arkadaşının yanına gideceğini söyledi. O günden sonra eve dönmedi" dedi.

    Kızının evden neden kaçtığını bilmediğini dile getiren Tayyar Bey, "Ben ona ne yaptım?" diyerek gözyaşı döktü.

        Evden ayrıldıktan sonra bir kez kızıyla telefonla görüştüğünü söyleyen Tayyar Bey, "Sanki sarhoş konuşmasaydı. Benim kızım konuşmaya başlayınca bülbül gibi konuşurdu. Konuşma tarzı değişmiş, o birilerinin yanında" ifadelerini kullandı.

        Esra Erol, programın ilerleyen dakikalarında Sevim Hanım'a ulaştı. Canlı yayına telefonla bağlanan Sevim Hanım, "Benim şu an kafam dolu, ben kafamı rahatlatmak için evden çıktım" dedi.

        Kızının cevabı üzerine sitem eden Tayyar Bey ise şöyle konuştu: "Kızım hangi kafadasın sen? 13 gün oldu, çocuğun evde ağlıyor. Sen hangi kafayla gidiyorsun? Benim içim ağlıyor, sen nasıl bir annesin? Sen nasıl düşünmüyorsun bu çocuğu?"

            Sevim Hanım'ın kafasını dinlemek için evden uzaklaştığını annesine söylediğini belirterek "Ben anneme söyledim. 'Kız arkadaşıma Çerkezköy'e gidiyorum' dedim. Annemin haberi var" diye konuştu.

            Tayyar Bey kızının söylediklerini yalanlarken Sevim Hanım, "Ben anneme de söyledim, kendi hayatımı kuracağım" dedi.

            Tayyar Bey de "Gel buraya konuşalım, nerede yaşamak istiyorsan orada yaşa. Sana ev açalım nerede istiyorsan. Ya da kız arkadaşının adresini versin, nerede, nasıl yaşıyor öğrenelim" ifadelerini kullandı. Sevim Hanım kafa dinlemek istediğini ve henüz eve dönmeyeceğinin altını çizerken Tayyar Bey, "Kızım gelene kadar programdan ayrılmayacağım" dedi.
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            Haberler Televizyon Çareyi Esra Erol’da aradı! ‘Ben ona ne yaptım’ diyerek gözyaşlarına boğuldu! Genç kadının evden kaçma nedeni şaşkına çevirdi
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