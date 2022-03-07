Çareyi Esra Erol’da aradı! ‘Ben ona ne yaptım’ diyerek gözyaşlarına boğuldu! Genç kadının evden kaçma nedeni şaşkına çevirdi

Kızının cevabı üzerine sitem eden Tayyar Bey ise şöyle konuştu: "Kızım hangi kafadasın sen? 13 gün oldu, çocuğun evde ağlıyor. Sen hangi kafayla gidiyorsun? Benim içim ağlıyor, sen nasıl bir annesin? Sen nasıl düşünmüyorsun bu çocuğu?"