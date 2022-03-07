Çareyi Esra Erol’da aradı! ‘Ben ona ne yaptım’ diyerek gözyaşlarına boğuldu! Genç kadının evden kaçma nedeni şaşkına çevirdi

Esra Erol'da programına başvuran dört çocuk babası Tayyar Aybek, kızı Sevim Aybek'in iki yıl önce eşinden ayrıldığını ve dört yaşında bir çocuğu olduğunu söyledi.
Kızı ve torununun kendi yanında yaşadığını belirten Tayyar Bey, kızının fabrikada çalıştığını belirterek "23 Şubat'ta annesiyle cenazeye gitti. Oradan sonra arkadaşının yanına gideceğini söyledi. O günden sonra eve dönmedi" dedi.
Kızının evden neden kaçtığını bilmediğini dile getiren Tayyar Bey, "Ben ona ne yaptım?" diyerek gözyaşı döktü.