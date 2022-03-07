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    • Televizyon
    • 07.03.2022 22:30
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    • 07.03.2022 22:30
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    Lütfiye gerçeği öğrendi! Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Nasıl yani? Mehmet Kara, Hakan Gümüşoğlu mu?”

    Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’nın 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Lütfiye’nin “Nasıl yani? Mehmet Kara, Hakan Gümüşoğlu mu?” sözleri damga vurdu. Büyük ses getiren fragman yeni bölüm öncesi adeta nefes kesti. İşte perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova’nın 127. bölüm 2. fragmanı...

    Lütfiye gerçeği öğrendi!

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Lütfiye'nin "Nasıl yani? Mehmet Kara, Hakan Gümüşoğlu mu?" sözleri damga vurdu.

    HAKAN VE FİKRET BEYRUT'TA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 126'ncı bölümüyle ekrana geldi. Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova', 126'ncı bölümünde #SevgininGücü etiketiyle dördüncü sezonunda yine gündemdeydi.

    VAHAP, ÇOLAK'IN KUMPASINI HAKAN'DAN GİZLEDİ
    Hakan, kendisine kumpas kuranın Bayram olduğunu öğrendi. Bayram'ın arkasında başka biri olduğunu düşünen Hakan, durumu araştırması için Vahap'ı görevlendirdi. Bayram'ın izini bulan Vahap, yanında Çolak'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çolak, Bayram'ı öldürünce Vahap gerçekleri Hakan'dan gizlemek zorunda kaldı.

    ÇOLAK VE BETÜL İLİŞKİLERİNİ İLAN ETTİ
    Çolak, Züleyha'nın ordunun ihalesine vereceği teklifi öğrenmesi için Betül'den yardım istedi. Betül, Züleyha'nın odasına girip ihalenin fotoğraflarını çekti. Betül'ün şüpheli hareketlerini fark eden Hakan ve Abdülkadir, duruma müdahale etti. Çolak ve Betül arasındaki samimiyet ilerledi. İkisi şehir kulübüne giderek ilişkilerini herkese ilan etti. Şermin onları beraber görünce öfkesine yenildi ve büyük bir kavga yaşandı.

        FİKRET'İN İMDADINA HAKAN YETİŞTİ
        Fikret ve Çetin iç savaş çıkınca Beyrut'ta esir kaldı. Hakan ile buluşan Züleyha, Fikret ve Çetin'in onu araştırmak için Beyrut'a gittiklerini söylemek zorunda kaldı. Hakan tehlikeyi göze alıp Beyrut'a gitti.

        Fikret ve Çetin, kurtulmak için elçiliğe ulaşmaya çalışırken silahlar patladı ve Fikret yaralandı. Fikret'in imdadına Hakan yetişirken çatışma alevlendi ve Fikret ile Hakan iki ateş arasında kaldı.

        'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 10 Mart Perşembe 20.00'de atv'de!
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        Haberler Televizyon Lütfiye gerçeği öğrendi! Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Nasıl yani? Mehmet Kara, Hakan Gümüşoğlu mu?”
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