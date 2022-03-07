Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Lütfiye'nin "Nasıl yani? Mehmet Kara, Hakan Gümüşoğlu mu?" sözleri damga vurdu.

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Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 126'ncı bölümüyle ekrana geldi. Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova', 126'ncı bölümünde #SevgininGücü etiketiyle dördüncü sezonunda yine gündemdeydi.