Pera Palas'ta Gece Yarısı nerede çekildi? Pera Palas Hotel nerede? Pera Palas'ta Gece Yarısı hangi kitaptan uyarlama, oyuncuları kimler?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi bugün Netfllix'te ekran macerasına başladı. Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer'in yer aldığı, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi İstanbul'un büyüleyici atmosferinde geçiyor. İzleyiciyi Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüp farklı bir deneyim yaşatmak isteyen dizi hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? Pera Palas Hotel nerede? İşte dizi hakkında tüm merak edilenler!
PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NEDİR, UYARLAMA MI?
Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer'in yer aldığı, Pera Palas'ta Gece Yarısı Charles King'in "Midnight At The Pera Palace" kitabından uyarlandı. Dizi 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç bir gazetecinin, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor.
Pera Palace Hotel Nerede?
Pera Palace Hotel'in hikâyesi, 19. yüzyılın sonlarında başladı. Orient Express, 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başladığında, İstanbul'da Orient Express yolcularının alışkın oldukları yüksek standartları sunabilecek bir otel yoktu. Bu boşluğu, kısa süre sonra kuruluş çalışmalarına 1892 yılında başlanan, 1895'te ise açılış balosu yapılan Pera Palace Hotel doldurdu. Otel, Haliç'in muhteşem manzarasına hakim, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri nedeniyle 'küçük Avrupa' olarak bilinen Pera'nın Tepebaşı bölgesindeydi.
Orient Express'in o dönemki sahibi olan La Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens, 1896 yılında kendi işletme şirketini kurarak Levanten mimar Alexandre Vallaury'nin tasarladığı Pera Palace Hotel'in yarı mülkiyetini aldı. Otel, Birinci Dünya Savaşı'na kadar son derece parlak bir dönem geçirdi.