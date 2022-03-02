Kuruluş Osman 85. bölüm fragmanı nefes kesti: “Gayri, zalimin vakti doldu!”

Ağabeyi Gündüz Bey ve Aygül Alp'ten, Selcan Ana ve Hatunların Vezir Alemşah tarafından esir alındığını ve Bala'nın doğum yapmak üzere olduğunu öğrenen Osman Bey, Alpları Boran ve Baysungur'u yanına alarak harekete geçer. Yolda Bala Hatun'un atı Alaca Osman Bey ve Alplarının önünü keser. Alaca, Osman Bey ve Alplarını Kayı Hatunları ve Bala'nın sığındığı mağara önüne getirir.