Kuruluş Osman 85. bölüm fragmanı nefes kesti: “Gayri, zalimin vakti doldu!”

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Osman Bey'in "Gayri, zalimin vakti doldu!" sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY OĞLUNA ALAEDDİN ADINI KOYDU
'Kuruluş Osman'da Selcan Ana ve hatunların Vezir Alemşah tarafından esir alındığını Gündüz Bey ve Aygül Alp'ten duyan Osman Bey harekete geçer. Yolda önüne çıkan Bala'nın atı Alaca, Osman Bey'e yol gösterir.
Ağabeyi Gündüz Bey ve Aygül Alp'ten, Selcan Ana ve Hatunların Vezir Alemşah tarafından esir alındığını ve Bala'nın doğum yapmak üzere olduğunu öğrenen Osman Bey, Alpları Boran ve Baysungur'u yanına alarak harekete geçer. Yolda Bala Hatun'un atı Alaca Osman Bey ve Alplarının önünü keser. Alaca, Osman Bey ve Alplarını Kayı Hatunları ve Bala'nın sığındığı mağara önüne getirir.
Vezir Alemşah'ın askerleri tarafından kuşatılan mağaranın önünde Selcan Ana, Malhun, Mari ve Cornelia askerlerle savaşacakken Osman Bey ve Alpları Boranla, Baysungur askerleri etkisiz hale getirirler.