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    • 03.03.2022 00:26
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    • 03.03.2022 00:34
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    Kuruluş Osman 85. bölüm fragmanı nefes kesti: “Gayri, zalimin vakti doldu!”

    Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 84’üncü bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. Milyonları atv ekranlarına kilitleyen dizisnin son bölümüne Osman Bey’in oğluna Alaeddin adını koyduğu sahne damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen fragmanda yayınlandı. Söz konusu fragmana Osman Bey’in “Gayri, zalimin vakti doldu!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 85. bölüm fragmanı...

    “Gayri, zalimin vakti doldu!”

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Osman Bey'in "Gayri, zalimin vakti doldu!" sözleri damga vurdu.

    OSMAN BEY OĞLUNA ALAEDDİN ADINI KOYDU
    'Kuruluş Osman'da Selcan Ana ve hatunların Vezir Alemşah tarafından esir alındığını Gündüz Bey ve Aygül Alp'ten duyan Osman Bey harekete geçer. Yolda önüne çıkan Bala'nın atı Alaca, Osman Bey'e yol gösterir.

    Ağabeyi Gündüz Bey ve Aygül Alp'ten, Selcan Ana ve Hatunların Vezir Alemşah tarafından esir alındığını ve Bala'nın doğum yapmak üzere olduğunu öğrenen Osman Bey, Alpları Boran ve Baysungur'u yanına alarak harekete geçer. Yolda Bala Hatun'un atı Alaca Osman Bey ve Alplarının önünü keser. Alaca, Osman Bey ve Alplarını Kayı Hatunları ve Bala'nın sığındığı mağara önüne getirir.

    Vezir Alemşah'ın askerleri tarafından kuşatılan mağaranın önünde Selcan Ana, Malhun, Mari ve Cornelia askerlerle savaşacakken Osman Bey ve Alpları Boranla, Baysungur askerleri etkisiz hale getirirler.

        Mağaraya giren Osman Bey, Bala'yı bir kucağında Orhan bir kucağında doğan oğluyla görür. Gözünden yaşlar akan Osman Bey, Bala, Orhan ve yeni doğan çocuğuna bakarak "Bala! Bala'm!" diyerek sevinir.

        Gözlerinin içi gülen Bala Hatun "Nice vakit bunu demeyi bekledim! Bir oğlun daha oldu Osman Bey'im!" der. Oğlunu kucağına alan Osman Bey "Şükürler olsun Bala'm! Şükürler olsun... Bu mucizedir Bala'm! Dualarımızın yeryüzündeki karşılığıdır! " diyerek Bala Hatun'dan müsaade alıp oğlunun ismini Alaeddin koyar.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 84'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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