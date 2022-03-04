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    • Televizyon
    • 05.03.2022 00:35
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    • 05.03.2022 00:45
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    Cehenneme hoş geldiniz! Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Hayatta kalmak için her şey serbest!’

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt 6. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünün televizyon gösteriminin tamamlanmasının ardından Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay’ın başrolünü üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanı ise nefes kesti. Söz konusu fragmana “Cehenneme hoş geldiniz! Hayatta kalmak için her şey serbest!” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanı...

    ‘Hayatta kalmak için her şey serbest!’

    Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanına "Cehenneme hoş geldiniz! Hayatta kalmak için her şey serbest!" sözleri damga vurdu.

    Nefes kesen fragmanın ardından Yalnız Kurt'un son bölümünde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Yalnız Kurt 6. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

    YALNIZ KURT 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Yıldırım Projesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki önemli ismi Sezai Paşa'nın ölümünün ardından, yerine kimin geçeceği merak konusudur.

    İşler kaldığı yerden devam edebilecek mi? Doğan ve Nizam gerginliği yükseldiği için yeni pazarlıkları doğurmaktadır. Bu pazarlıkları dikkatle takip eden Sare ve Altay yeni bilgiler dahilinde fırsatları değerlendirmektedir.

        Sare için ise bir anda ortaya çıkan sürpriz misafir her şeyi berbat edebilecek bir risk taşımaktadır. Altay'ın yaptığı doğru hamleler sonucu yeni hamle fırsatları doğar. Altay dikkatli olması gerektiğinin farkındadır.

        Davut, Altay'a; Doğan ve Nizam'ın "başlarının" kim olduğunu öğrenmesi ve ejderhanın yedi başını birden yok etmesini söyleyerek, Altay'ın hedefini net biçimde çizmiştir.

        Türkiye'nin çeşitli birimlerine yine uzaklardan müdahale edilmeye çalışılmaktadır fakat vatanseverler de buna hazırlıklıdır. Sürekli stratejilerin, analizlerin ve planların yapıldığı bir ortam söz konusudur.
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        Haberler Televizyon Cehenneme hoş geldiniz! Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Hayatta kalmak için her şey serbest!’
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