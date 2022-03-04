Cehenneme hoş geldiniz! Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Hayatta kalmak için her şey serbest!’

Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran Yalnız Kurt 7. bölüm fragmanına "Cehenneme hoş geldiniz! Hayatta kalmak için her şey serbest!" sözleri damga vurdu.
Nefes kesen fragmanın ardından Yalnız Kurt'un son bölümünde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Yalnız Kurt 6. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
YALNIZ KURT 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yıldırım Projesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki önemli ismi Sezai Paşa'nın ölümünün ardından, yerine kimin geçeceği merak konusudur.
İşler kaldığı yerden devam edebilecek mi? Doğan ve Nizam gerginliği yükseldiği için yeni pazarlıkları doğurmaktadır. Bu pazarlıkları dikkatle takip eden Sare ve Altay yeni bilgiler dahilinde fırsatları değerlendirmektedir.