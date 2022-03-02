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    • Televizyon
    • 02.03.2022 23:41
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    • 02.03.2022 23:43
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    Oğulcan’ın dünyası başına yıkıldı! Kardeşlerim 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Şimdi o rüyanın bitme vakti geldi”

    Oğulcan’ın dünyası başına yıkıldı! Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’in merakla beklenen 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Doruk, Asiye’ye olan aşkını bir kez daha haykırırken Oğulcan’ın yüzü yine gülmedi. Harika’ya aşık olan Oğulcan’ın “Sen parayı benden daha çok seviyorsun. Rüya gibiydi... Şimdi o rüyanın bitme vakti geldi” sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 42. bölüm 2. fragmanı...

    “Şimdi o rüyanın bitme vakti geldi”

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Harika'ya aşık olan Oğulcan'ın "Sen parayı benden daha çok seviyorsun. Rüya gibiydi... Şimdi o rüyanın bitme vakti geldi" sözleri fragmana damga vurdu.

    Öte yandan son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 41. Bölümde neler oldu? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Asiye soğuktan ve açlıktan bayılınca, Kaan yardımına yetişti. Bu durum gergin olan iki kardeşin arasının daha da açılmasına neden oldu.

    Okulda Asiye'nin hasta olduğunu öğrenen Doruk, evlerine gider. Asiye'yi ateşler içinde bulunca onu hemen hastaneye götürüp serum almasını sağlar.

        Ancak yetersiz beslenme ve zatürre başlangıcı teşhisi konulunca Doruk, Ömer ile ciddi bir konuşma yapar. Ömer'in kardeşlerine bakmak için mafyanın teklifini kabul etmekten başka çaresi kalmaz.

        Kostümlü bir iş bulan Oğulcan, çalıştığı yerde hiç beklenmedik isimlerle karşılaşır. Emir'in kız arkadaşı ve kız kardeşi ile alışverişe çıkan Harika'nın kendisiyle ilgili gerçek fikirlerini öğrenir.

        Akif'in son hamlesi ile Suzan ve Resul arasında bir güven problemi oluşur. Nebahat'in evden kovduğu Akif, elinde pizza ile Suzan'ın kapasına dayanır.
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            Haberler Televizyon Oğulcan’ın dünyası başına yıkıldı! Kardeşlerim 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Şimdi o rüyanın bitme vakti geldi”
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