Oğulcan’ın dünyası başına yıkıldı! Kardeşlerim 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Şimdi o rüyanın bitme vakti geldi”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Harika'ya aşık olan Oğulcan'ın "Sen parayı benden daha çok seviyorsun. Rüya gibiydi... Şimdi o rüyanın bitme vakti geldi" sözleri fragmana damga vurdu.
Öte yandan son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 41. Bölümde neler oldu? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Asiye soğuktan ve açlıktan bayılınca, Kaan yardımına yetişti. Bu durum gergin olan iki kardeşin arasının daha da açılmasına neden oldu.
Okulda Asiye'nin hasta olduğunu öğrenen Doruk, evlerine gider. Asiye'yi ateşler içinde bulunca onu hemen hastaneye götürüp serum almasını sağlar.