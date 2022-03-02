Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Selcan Ana, Bala Hatun ve Malhun Hatun’u Mari kurtardı!

'Kuruluş Osman'da, Osman Bey'in Alplarını esir alan Vezir Alemşah, Osman Bey'i seven herkesi tutuklamak için hedefine Kayı obasını koyarak obayı basar.
Kayı Obasını basan Vezir Alemşah'ın askerleri Kayı Alplarına kılıç çekerler. Vezir Alemşah, kendisine tepki gösteren Malhun Hatun'a "Alplarınız da sizin gibi asidir. Ali Selçuk'un Vezir'inin lafını dinlemezler. Amma bugün onlar için gelmedim! Sizin için geldim! Ali Selçuk'a asilik eden Osman'a yardım etmekten Malhun Hatun, Bala Hatun ve Selcan hatun… Hepinizi tutuklarım!" diyerek otağa yönelir.
Malhun Hatun'un içerde Bala'nın doğum yaptığını söylemesine aldırmayan Vezir Alemşah otağ içerisine girer, askerleri Malhun Hatun'la kılıç kılıca gelir. Vezir Alemşah "Güzellikle çıkıp gelin… Yoksa kan dökmekten çekinmem… Sabrım tükenmiştir. Sizde o asi Osman'da cezanızı çekeceksiniz!" diyerek teslim olmaları halinde otağdakileri kanlarını dökmekle tehdit eder.