Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Selcan Ana, Bala Hatun ve Malhun Hatun’u Mari kurtardı!

Doğum sancıları nedeniyle Bala Hatun'un zor hareket ettiğini görmesine, Selcan Ana ve Malhun Hatun'un tepkilerine rağmen Vezir Alemşah "Yalan sizin dilinizde yuva yapmış. Bir de dersin ki hatun doğum yapar. Hani? Karşımda dipdiri durur. Ben gördüğüme inanırım. Böyle yürürse Söğüt'e kadar da dayanır elbet! Askerler… Hepsini bağlayın!" diyerek Osman Bey'in ailesini tutuklar.