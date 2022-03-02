Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 02.03.2022 22:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2022 23:10
    ABONE OL

    Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Selcan Ana, Bala Hatun ve Malhun Hatun’u Mari kurtardı!

    ATV’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 84’üncü bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. Milyonları ekran başına kilitleyen bölüme Vezir Alemşah Kayı Obasını basıp Osman Bey’in ailesini tutukladığı ve Mari’nin Selcan Ana, Bala Hatun ile Malhun Hatun’u kurtardığı sahneler damga vurdu. İşte nefes kesen o sahneler...

    Selcan Ana, Bala Hatun ve Malhun Hatun’u Mari kurtardı!

    'Kuruluş Osman'da, Osman Bey'in Alplarını esir alan Vezir Alemşah, Osman Bey'i seven herkesi tutuklamak için hedefine Kayı obasını koyarak obayı basar.

    Kayı Obasını basan Vezir Alemşah'ın askerleri Kayı Alplarına kılıç çekerler. Vezir Alemşah, kendisine tepki gösteren Malhun Hatun'a "Alplarınız da sizin gibi asidir. Ali Selçuk'un Vezir'inin lafını dinlemezler. Amma bugün onlar için gelmedim! Sizin için geldim! Ali Selçuk'a asilik eden Osman'a yardım etmekten Malhun Hatun, Bala Hatun ve Selcan hatun… Hepinizi tutuklarım!" diyerek otağa yönelir.

    Malhun Hatun'un içerde Bala'nın doğum yaptığını söylemesine aldırmayan Vezir Alemşah otağ içerisine girer, askerleri Malhun Hatun'la kılıç kılıca gelir. Vezir Alemşah "Güzellikle çıkıp gelin… Yoksa kan dökmekten çekinmem… Sabrım tükenmiştir. Sizde o asi Osman'da cezanızı çekeceksiniz!" diyerek teslim olmaları halinde otağdakileri kanlarını dökmekle tehdit eder.

        Doğum sancıları nedeniyle Bala Hatun'un zor hareket ettiğini görmesine, Selcan Ana ve Malhun Hatun'un tepkilerine rağmen Vezir Alemşah "Yalan sizin dilinizde yuva yapmış. Bir de dersin ki hatun doğum yapar. Hani? Karşımda dipdiri durur. Ben gördüğüme inanırım. Böyle yürürse Söğüt'e kadar da dayanır elbet! Askerler… Hepsini bağlayın!" diyerek Osman Bey'in ailesini tutuklar.

        SELCAN ANA, BALA VE MALHUN HATUNLARI MARİ KURTARIR
        Kuruluş Osman'da Aygül, Selcan Ana ve hatunların Vezir Alemşah tarafından tutuklandığını Gündüz Bey'e söylemek için Harmankaya Kalesi'ne gider. Gündüz Bey'in kaleden ayrıldığını öğrenen Aygül'e, Mari "Ben de yardım etmek istiyorum Aygül. Bala Hatun… Malhun Hatun… Selcan Ana… Onlar benim ailem…" diyerek askerlerini yayına alarak Osman Bey ailesini kurtarmak için harekete geçer.

        Selcan Ana ve Hatunları Söğüt'e götürürken yolda yakalayan Mari ok atar. Mari'nin ardından Harmankaya askerleri, Vezir Alemşah'ın askerlerini ok yağmuruna tutar. Mari "Geldim Selcan Ana! Malhun Hatun! Bala Hatun!" diyerek seslenirken askerleri de Vezir Alemşah'ın askerlerini biçerler.

            Orhan'ı Cornelia'ya veren Malhun Hatun, Mariyle birlikte hareket ederek Selcan'ın ve Bala'nın ellerini çözerek kurtarır. Kendilerini durdurmak isteyen askerlerle Mari ve Malhun savaşırlar. Sonrası temkinle ilerleyerek kaçarlar.

            Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 84'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’li isimden kadrolaşma itirafı!
            Haberler Televizyon Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Selcan Ana, Bala Hatun ve Malhun Hatun’u Mari kurtardı!
                SON DAKİKA