Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 02.03.2022 17:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2022 17:46
    ABONE OL

    ATV’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin yayın tarihi belli oldu!

    atv’nin merakla beklenen yeni dizisi “Adı Sevgi”nin yayın tarihi belli oldu. “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” sloganıyla yapılan tanıtımları büyük ilgi gören dizinin ilk bölümü, 13 Mart Pazar günü saat 20.00’de atv ekranlarına gelecek.

    Adı Sevgi’nin yayın tarihi belli oldu!

    "Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

    Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikâyesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.

    Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

        Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı.

        Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TBMM’de savaş için kapalı oturum
        Haberler Televizyon ATV’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin yayın tarihi belli oldu!
            SON DAKİKA