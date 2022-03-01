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    • Televizyon
    • 02.03.2022 00:30
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    • 02.03.2022 00:36
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    Batuga’dan Alpagu Han’a rest! Destan 14. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen aklı eksik oğlunu tanırsın, beni tanımazsın”

    Atv’nin reytingleri alt üst eden dizisi Destan’ın 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmanda Alpagu Han’ın "Anlamam gerek. İçinde asi bir çapulcu mu saklar, avucunda kan pıhtısıyla doğan bir Han mı?" sözleri dikkat çekti. Babasına meydan okuyan Batuga’nın “Sen aklı eksik oğlunu tanırsın, beni tanımazsın” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte başrollerinde Edip Tepeli ile Ebru Şahin’in yer aldığı Destan 14. bölüm fragmanı...

    “Sen aklı eksik oğlunu tanırsın, beni tanımazsın”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana babasına meydan okuyan Batuga'nın "Sen aklı eksik oğlunu tanırsın, beni tanımazsın" sözleri damga vurdu.

    Batuga ile Alpagu Han arasında yaşananlar sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümdeki yargılanma sahnesi tekrar gündeme geldi. İşte o sahne...

    BATUGA YARGILAMADA ALPAGU İLE YÜZLEŞTİ!
    'Destan' 13. Bölümde düğüm çözülüyor! Henüz çocukken boğazına yay kirişi geçirilen Batuga o günden beri dilsiz ve akılsız rolü yaparak hayatta kalmayı başarmıştı. Akkız'ın, pençe olduğu ortaya çıkınca Alpagu Han tarafından idam edilecekti. İşte tam o sırada Batuga suskunluğunu bozar ve bu idamın önüne geçer!

    Batuga töre gereği yargılanır. Yargılama da beklenen yüzleşme gerçekleşir. Yargılama sırasında ki sorgulamayı Danış Ata yaparken Batuga "Töremize göre kime yalan söylediysem onun sorularını işitmek hakkımdır! Sen sorasın Alpagu Han" diyerek babası Alpagu Han'la yüzleşir.

        Sorgulama sonunda Alpagu Han'ın "On beş bahar saklandın da şimdi niye aşikar oldun? " sorusuna Batuga, Akkız'a bakarak "Beni hayata getiren kadının canını aldın, bana hayat veren kadının da canını almana sessiz kalamazdım." diyerek Alpagu Han'a meydan okur.

        Batuga verdiği cevapla da ayrıca Akkız'a olan aşkını da ifşa eder.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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        Haberler Televizyon Batuga’dan Alpagu Han’a rest! Destan 14. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen aklı eksik oğlunu tanırsın, beni tanımazsın”
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