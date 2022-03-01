Batuga’dan Alpagu Han’a rest! Destan 14. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen aklı eksik oğlunu tanırsın, beni tanımazsın”

BATUGA YARGILAMADA ALPAGU İLE YÜZLEŞTİ!

'Destan' 13. Bölümde düğüm çözülüyor! Henüz çocukken boğazına yay kirişi geçirilen Batuga o günden beri dilsiz ve akılsız rolü yaparak hayatta kalmayı başarmıştı. Akkız'ın, pençe olduğu ortaya çıkınca Alpagu Han tarafından idam edilecekti. İşte tam o sırada Batuga suskunluğunu bozar ve bu idamın önüne geçer!