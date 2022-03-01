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    • Televizyon
    • 01.03.2022 23:31
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    • 01.03.2022 23:31
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    Yalnız Kurt 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Korkusuz, gözü kara tam bir görev adamı”

    ATV'nin milyonları ekranlara kilitleyen iddialı dizisi Yalnız Kurt'un 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Altay için kullanılan “Korkusuz, gözü kara tam bir görev adamı” ifadeleri damga vurdu. İşte başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran ve Damla Colbay'ın üstlendiği Yalnız Kurt 6. bölüm 2. fragmanı...

    “Korkusuz, gözü kara tam bir görev adamı”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Altay için kullanılan "Korkusuz, gözü kara tam bir görev adamı" sözleri damga vurdu.

    Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Yalnız Kurt beşinci bölümde neler oldu? İşte detaylar...

    YALNIZ KURT 5. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
    Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası'nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi'nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir.

    Yıldırım Projesi'nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yapar. Mira ve Nizam karşılarında, bu yolda canla başla çalışan vatanseverler olduklarının farkındadırlar.

        Hilmi Kopanlı'nın cesedi bulunduktan sonra ise her yerde dengeler değişir, yeni planlar ve pazarlıklar yapılmaya başlanır. Gerginlik yine en üst seviyeye çıkmakta herkes birbirinden şüphelenmektedir.

        Altay bu denge ortamında Doğan'a karşı güvenini iyice artırmakta Sare ile yeni yollar düşünmektedir. Hedefleri 5 numarayı ortaya çıkarmaktır. Plan işler.

        Sare'nin de desteğiyle, Doğan Mira'yı ikna eder. Hangarda, 5 numara için özel bir dövüş gecesi düzenlenecektir. Nizam'ın bile olmayacağı, seyircisiz, sadece Mira ve 5 numaranın olacağı özel bir gece. Herkes, Altay'ın karşısına rakip olarak Doğan'ın çıkacağı önemli gecenin davetlisi olan, "5 Numarayı" merakla beklemektedir.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Korkusuz, gözü kara tam bir görev adamı”
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