Yalnız Kurt 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Korkusuz, gözü kara tam bir görev adamı”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Altay için kullanılan "Korkusuz, gözü kara tam bir görev adamı" sözleri damga vurdu.
Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Yalnız Kurt beşinci bölümde neler oldu? İşte detaylar...
YALNIZ KURT 5. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası'nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi'nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir.
Yıldırım Projesi'nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yapar. Mira ve Nizam karşılarında, bu yolda canla başla çalışan vatanseverler olduklarının farkındadırlar.