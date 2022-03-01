Destan’da nefesler tutuldu! Akkız’dan Taizu’ya tokat gibi cevap: Biz ölsek de devletimizi satmayız!

'Destan'ın 13. Bölümünde yargılama sonrası Batuga'nın, Alpagu Han'la yalnız konuşmak istemesi Ulu Ece, Vargı, Taizu ve Mei Jin'i panikletir.
Batuga ve Akkız'ın her şeyi anlatmasından korkan Taizu, Zindan'da Akkız'ın yanına giderek "Ölmene gerek kalmayabilir. Dost olabiliriz. Batuga'nın neler bildiğini, 15 yıl boyunca bizim hakkımızda, saraydakilerin hakkında, devletiniz hakkında neler öğrenip sakladığını öğrenebilsek... Anlaşmamızı da yeniden konuşuruz. Candaşların da sen de sağ kalabilirsin " diyerek yeni bir anlaşma önerir.
Taizu'nun anlaşma teklifine öfkelenen Akkız "Karşında it değil kurt var Çinli! Kurttan çaşıt olmaz! Biz ölsek de devletimizi satmayız, yılanlarla da dost olmayız." diyerek ret eder.