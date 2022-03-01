Destan’da nefesler tutuldu! Akkız’dan Taizu’ya tokat gibi cevap: Biz ölsek de devletimizi satmayız!

Batuga ve Akkız'ın her şeyi anlatmasından korkan Taizu, Zindan'da Akkız'ın yanına giderek "Ölmene gerek kalmayabilir. Dost olabiliriz. Batuga'nın neler bildiğini, 15 yıl boyunca bizim hakkımızda, saraydakilerin hakkında, devletiniz hakkında neler öğrenip sakladığını öğrenebilsek... Anlaşmamızı da yeniden konuşuruz. Candaşların da sen de sağ kalabilirsin " diyerek yeni bir anlaşma önerir.