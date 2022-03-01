Destan’da nefes kesen sahne: Batuga yargılamada Alpagu Han’a meydan okudu ve yüzleşti!

'Destan' 13. Bölümde düğüm çözülüyor! Henüz çocukken boğazına yay kirişi geçirilen Batuga o günden beri dilsiz ve akılsız rolü yaparak hayatta kalmayı başarmıştı.
Akkız'ın, pençe olduğu ortaya çıkınca Alpagu Han tarafından idam edilecekti. İşte tam o sırada Batuga suskunluğunu bozar ve bu idamın önüne geçer!
Batuga töre gereği yargılanır. Yargılama da beklenen yüzleşme gerçekleşir. Yargılama sırasında ki sorgulamayı Danış Ata yaparken Batuga "Töremize göre kime yalan söylediysem onun sorularını işitmek hakkımdır! Sen sorasın Alpagu Han" diyerek babası Alpagu Han'la yüzleşir.