Destan’da nefes kesen sahne: Batuga yargılamada Alpagu Han’a meydan okudu ve yüzleşti!

Sorgulama sonunda Alpagu Han'ın "On beş bahar saklandın da şimdi niye aşikar oldun? " sorusuna Batuga, Akkız'a bakarak "Beni hayata getiren kadının canını aldın, bana hayat veren kadının da canını almana sessiz kalamazdım" diyerek Alpagu Han'a meydan okur.