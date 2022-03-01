"Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla Türkiye'nin kanalı 4 kategorinin tek birincisi!

Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları Atv Ana Haber Bülteni, Atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, Atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan Kalp Yarası;