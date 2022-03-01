"Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla Türkiye'nin kanalı 4 kategorinin tek birincisi!

ŞUBAT AYINDA DA BİRİNCİ!
Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan Atv, Şubat ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün - 20+ ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.
"DİZİ ATV'DE İZLENİR"
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan Atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. Atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert...
Hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane...