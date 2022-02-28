Fikret ile Hakan’ın zor anları! Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim acilen Lübnan’a gitmem lazım”

FİKRET, HAKAN'IN BÜYÜK SIRRINI ÇÖZDÜ

Züleyha'nın Mehmet'ten şüphelenmeye başlaması üzerine cesaretlenen Fikret, Beyrut'a giderek araştırmalara başladı. Beyrut'ta bir sahafa giden Fikret ve Çetin, bir gazetede Hakan ve Abdülkadir'in birlikte çektirdikleri fotoğrafı ve fotoğraf altında Hakan Gümüşoğlu ismini gördü. Fikret büyük sırrı çözdüğü için sevinirken büyük bir sarsıntı yaşandı. Dükkânda camlar patlarken, Fikret ve Çetin büyük bir tehlikenin ortasında kaldı.