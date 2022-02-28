Fikret ile Hakan’ın zor anları! Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim acilen Lübnan’a gitmem lazım”

Perşembe akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 126. bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana "Benim acilen Lübnan'a gitmem lazım" diyen Hakan'ın çatışmaya girdiği anlar damga vurdu.
ÇUKUROVA, HAKAN GÜMÜŞOĞLU GERÇEĞİYLE YÜZLEŞİYOR!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 125'inci bölümüyle ekrana geldi. Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova', 125'inci bölümünde #GüvenDuygusu etiketiyle dördüncü sezonunda yine gündemdeydi.
ZÜLEYHA, HAKAN'A GÜVENİNİ KAYBETTİ
Züleyha, patlama sırasında Hakan'ın öldüğünü düşünüp perişan olurken Hakan otelden çıktı.