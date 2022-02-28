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    • Televizyon
    • 28.02.2022 23:04
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    • 28.02.2022 23:05
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    Fikret ile Hakan’ın zor anları! Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim acilen Lübnan’a gitmem lazım”

    Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 126. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana “Benim acilen Lübnan’a gitmem lazım” diyen Hakan’ın çatışmaya girdiği anlar damga vurdu. Silahla vurulan Fikret ise yürekleri ağza getirdi. İşte başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm 2. fragmanı...

    Fikret ile Hakan’ın zor anları!

    Perşembe akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 126. bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana "Benim acilen Lübnan'a gitmem lazım" diyen Hakan'ın çatışmaya girdiği anlar damga vurdu.

    ÇUKUROVA, HAKAN GÜMÜŞOĞLU GERÇEĞİYLE YÜZLEŞİYOR!
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 125'inci bölümüyle ekrana geldi. Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova', 125'inci bölümünde #GüvenDuygusu etiketiyle dördüncü sezonunda yine gündemdeydi.

    ZÜLEYHA, HAKAN'A GÜVENİNİ KAYBETTİ
    Züleyha, patlama sırasında Hakan'ın öldüğünü düşünüp perişan olurken Hakan otelden çıktı.

        Hakan'ın hayatta olduğunu gören Züleyha, koşup Hakan'a sarıldı ama çok geçmeden aşkın yerini şüphe aldı. Hakan her yerde kendisine tuzak kuran düşmanını ararken, Züleyha kendisi ve çocukları adına endişelenip Hakan'dan uzak durmaya karar verdi.

        ÇOLAK'IN KÖTÜLÜĞÜ SINIR TANIMADI!
        Hakan'ın arabasına bomba yerleştiren Çolak, onun hala hayatta olduğunu öğrenince çok öfkelendi. Diğer taraftan Betül'e ilgi duymaya başlayan Çolak, onunla yakınlaşmaya çalıştı. Betül, Çolak'ı başta reddetse de çıkarları için Çolak'ı kullanmaya karar verdi.

        GAFFUR YENİDEN KAHYA OLDU
        Konakta seçim heyecanı yaşandı. Kahyalık seçiminde Raşit'le yarışan Gaffur, seçimi kazanarak yeniden kahya oldu. Raşit'e ağır görevler veren Gaffur, Züleyha'dan azar işitirken, Gaffur ve Raşit restleşmekten vazgeçmedi.

            ABDÜLKADİR'İN KATİL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!
            Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan etti. Fikret'in sözlerine güvenen Çukurova halkı Abdülkadir'i dışladı. Abdülkadir kendisine iftira atıldığını söylese de kimseyi inandıramadı.

            FİKRET, HAKAN'IN BÜYÜK SIRRINI ÇÖZDÜ
            Züleyha'nın Mehmet'ten şüphelenmeye başlaması üzerine cesaretlenen Fikret, Beyrut'a giderek araştırmalara başladı. Beyrut'ta bir sahafa giden Fikret ve Çetin, bir gazetede Hakan ve Abdülkadir'in birlikte çektirdikleri fotoğrafı ve fotoğraf altında Hakan Gümüşoğlu ismini gördü. Fikret büyük sırrı çözdüğü için sevinirken büyük bir sarsıntı yaşandı. Dükkânda camlar patlarken, Fikret ve Çetin büyük bir tehlikenin ortasında kaldı.

            'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 10 Şubat Perşembe 20.00'de atv'de!
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            Haberler Televizyon Fikret ile Hakan’ın zor anları! Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim acilen Lübnan’a gitmem lazım”
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