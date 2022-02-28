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    • Televizyon
    • 28.02.2022 22:51
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    • 28.02.2022 22:52
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    Cerkutay ölüyor mu? Kuruluş Osman 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler!

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bala Hatun’un doğum sahnesi heyecanı arttırırken Osman Bey’in “Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler!” şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu. Öte yandan kan ter içinde kalan Cerkutay yürekleri ağza getirdi. İşte başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman 84. bölüm 2. fragmanı...

    Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler!

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bala Hatun'un doğum sahnesi heyecanı arttırırken Osman Bey'in "Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

    OSMAN BEY EZELİ DÜŞMANLARINI BİTİREMEYE ANT İÇTİ
    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 83'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

    #Merhamet etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

    Kuruluş Osman 83. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,44 izlenme oranı ve %26,78 izlenme payı, AB'de %8,85 izlenme oranı ve %21,97 izlenme payı 20+ABC1'de %12,09 izlenme oranı ve %26,71 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

        'Kuruluş Osman'da, Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içen Osman Bey, beylik postunu tekrar geri alarak Türkmen beyleri ve ittifak yaptığı Nikola ve Rogatus'la; Geyhatu'ya tuzak kurar. Osman Bey, tuzağına düşürdüğü Geyhatu'yu ele geçirecekken Osman Bey'in oyununu Güngör ve Vezir Alemşah'ın, Konur'dan şüphelenmesi ile bozulur. Geyhatu'ya söz verdiği alpları götürürken Gündüz Bey'in karşısına dikilen Osman Bey ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaştı. Yay kirişini Gündüz Bey'in boynuna geçilecekken Şeyh Edebali'nin affetmek nasihatine uyarak Geyhatu'yu kendisine getirme şartıyla af etti.

        Hainlik yaftası ile ayrıldığı Kayı Obasına yıldırım gibi düşerek beylik postunu geri alan Osman Bey, kurduğu beylik toyunda Vezir Alemşah'ın tehditlerine boyun eğerek Gündüz'ü bey seçen beylere hesap sordu, Varol beyi obasından sürgün etti. Obasına ve beylik postuna kavuşan Osman Bey, ailesi ile bir araya geldiği yemekte Selcan Hatun'dan, Aygül'ü Cerkutay'a istedi. Kurulan düğün toyuyla Cerkutay ve Aygül evlendiler.

        Yanına topladığı Türkmen Beyleri ile Geyhatu'ya, Nikola ve Rogatus üzerinden kurduğu tuzağa çeken Osman Bey Geyhatu ile karşı karşı gelir. Karşısında Nikola ve öldü sandığı Rogatus'u gören Geyhatu şok olur.

            Osman Bey, Geyhatu'yu ele geçirecekken oyunu Güngör ve Vezir Alemşah'ın, Konur'dan şüphelenmesi ile bozulur. Çıkan çatışmada Osman Bey ve Alpleri yaralanırken, Osman Bey'in yaraladığı Geyhatu askerleri imha edilmesine rağmen kaçmayı başarıl, Rogatus ölür.
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            Haberler Televizyon Cerkutay ölüyor mu? Kuruluş Osman 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler!
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