Cerkutay ölüyor mu? Kuruluş Osman 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler!

'Kuruluş Osman'da, Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içen Osman Bey, beylik postunu tekrar geri alarak Türkmen beyleri ve ittifak yaptığı Nikola ve Rogatus'la; Geyhatu'ya tuzak kurar. Osman Bey, tuzağına düşürdüğü Geyhatu'yu ele geçirecekken Osman Bey'in oyununu Güngör ve Vezir Alemşah'ın, Konur'dan şüphelenmesi ile bozulur. Geyhatu'ya söz verdiği alpları götürürken Gündüz Bey'in karşısına dikilen Osman Bey ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaştı. Yay kirişini Gündüz Bey'in boynuna geçilecekken Şeyh Edebali'nin affetmek nasihatine uyarak Geyhatu'yu kendisine getirme şartıyla af etti.