Cerkutay ölüyor mu? Kuruluş Osman 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bala Hatun'un doğum sahnesi heyecanı arttırırken Osman Bey'in "Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.
OSMAN BEY EZELİ DÜŞMANLARINI BİTİREMEYE ANT İÇTİ
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 83'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
#Merhamet etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.
Kuruluş Osman 83. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,44 izlenme oranı ve %26,78 izlenme payı, AB'de %8,85 izlenme oranı ve %21,97 izlenme payı 20+ABC1'de %12,09 izlenme oranı ve %26,71 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.