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    • Televizyon
    • 25.02.2022 10:42
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    • 25.02.2022 10:42
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    TRT1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm TEK PARÇA - FULL izle linki! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm İZLE!

    TRT 1 ekranalrının sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 21. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölgede, verdikleri çetin mücadeleler sonucunda Kalimnos Kalesi'ne girmeyi başaran Baba Oruç, Hızır Reis ve leventleri Pietro'yu öldürerek kaleyi fethetmiş ve Osmanlı sancağını asmıştı. Askerleriyle taarruza verilen destekte kenti alan Mesih Paşa ise Kalimnos fethinin serdarı olarak Oruç Reis'i saymıştı. Kalimnos'u kendilerine vatan edinecek Barbaros kardeşleri neler beklemektedir?

    takvim.com.tr
    Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 21. bölüm CANLI İZLE!

    TRT 1'de yoğun ilgi gören konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken dizi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm canlı izle! Barbaroslar son bölüm izle seçenekleri haberimizin içeriğinde yer alıyor. Her hafta heyecanlı bölümleriyle ekrana gelen Barbaroslar dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm internetten izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilir.

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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    BARBAROSLAR 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Verdikleri çetin mücadeleler neticesinde Kalimnos Kalesi'ne girmeyi başaran Baba Oruç, Hızır Reis ve leventleri Pietro'yu öldürerek kaleyi fethetmiş ve Osmanlı sancağını asmıştı. Askerleriyle taarruza verdiği destekte şehri alan Mesih Paşa ise Kalimnos fethinin serdarı olarak Oruç Reis'i saymıştı. Kalimnos'u kendilerine yurt edinecek Barbaros kardeşleri neler beklemektedir?

    Davaları yolunda Akdeniz'i bir Türk yurdu haline getirmeyi amaçlayan Oruç ve Hızır Reis'in karşısına geçmişten gelen hangi düşmanlar çıkacaktır? Ağabeyi Pietro tarafından şuuru zehirlenerek kalede alıkonulan Meryem gerçeği görmeyi başarmış ve gizlice bir plan kurarak Hızır ve Oruç Reis'in kaleye girmesine yardım etmişti. Davasına ve sevdiklerine yeniden kavuşan Meryem ile Hızır'ın arasında neler yaşanacaktır? Hayatını kardeşi Martin'i bulmaya adayan Isabel, onun Pietro için çalışan bir casus olduğunu öğrenerek Kalimnos fethine gelmiş ve düştüğü çukurdan kurtulması için yardım elini uzatmıştı. Martin ise Pietro'ya duyduğu bağlılıkla ablasının yardım çağrısını reddederek intihar etmişti. Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? Oruç Reis ile Isabel arasındaki ilişki nasıl olacaktır?

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    Haberler Televizyon TRT1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm TEK PARÇA - FULL izle linki! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm İZLE!
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