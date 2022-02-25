5 altın bileziğin sahibi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 25 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu?

25 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ve elenen isim arama motorlarında araştırılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunuculuğuyla kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Yeşim ve Miyase oldu. Peki, . Gelinim Mutfakta 25 Şubat Cuma günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı? İşte 25 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...