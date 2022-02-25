5 altın bileziğin sahibi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 25 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu?

25 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ve elenen isim arama motorlarında araştırılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunuculuğuyla kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Yeşim ve Miyase oldu. Peki, . Gelinim Mutfakta 25 Şubat Cuma günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı? İşte 25 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...
25 ŞUBAT CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
Haftanın son günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Yeşim ve Miyase oldu. Çekilen kura sonucu haftanın son çeyrek altınını Miyase aldı.
25 ŞUBAT CUMA GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
Perşembe ve Cuma günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp 33 puanla altın bilezikleri alan isim Miyase oldu.