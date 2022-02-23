Kuruluş Osman’da Osman Bey beylik postunu geri aldı! Vezir Alemşah’la hareket eden beylerden hesap sordu

Osman Bey'in Bizans İmparatoru ile antlaşmasından memnun olan beylerin Osman Bey'e hayranlıkları artarken Osman Bey "içinde şüphe olan Varol Bey'in yolundan gitsin! Bize inananlar gerek! Gayrı dönüşü yoktur! Ya Devlet başa ya Kuzgun leşe!" diyerek içinde şüphe olan beylere de rest çekti.