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    • 23.02.2022 22:25
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    • 23.02.2022 22:45
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    Kuruluş Osman’da Osman Bey beylik postunu geri aldı! Vezir Alemşah’la hareket eden beylerden hesap sordu

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 83’üncü bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. Osman Bey’in Gündüz Bey’le hesaplaşmasının ardından hainlik yaftası ile ayrıldığı Kayı Obasına yıldırım gibi düşerek beylik postunu geri aldığı sahne çok konuşulurken Selcan Hatun'dan Aygül'ü istediği sahne yüzleri gülümsetti. İşte Kuruluş Osman’nın büyük ilgi gören o sahneleri...

    Osman Bey beylik postunu geri aldı!

    Kayı Obasında ki Selçuklu askerlerini etkisiz hale getirerek obaya giren Osman Bey, Vezir Alemşah'ın tehditlerine boyun eğerek Gündüz'ü bey seçen beylerle hesaplaşmak hem de aldığı yeni kararları beylere iletmek için bey toyu düzenletir.

    Gündüz Bey "Gayrı işi ehline bırakmanın vaktidir!" diyerek beylik postunu Osman Bey'e bırakır. Osman Bey'i karşısında gören beylerin kimisi sevinir, kimisi rahatsız olur.

    Postunu geri alan Osman Bey "Kurdun ensesi kendi işini kendi gördüğünden kalındır! Vezirin verdiğini fetihten sayarsınız! El mülküne oturan evvel hürriyetini kaybeder! Beyler! Siz gayrı Kayı'ya Bey değil, Vezir'e kul olmuşsunuz! Aranızda çadırında, uykusunda ölmeyi, cenk meydanındaki şehadete yeğ tutanlar vardır! İçinizde kurt postuna bürünmüş, koyun yürekliler vardır! Toyda ağabeyime rey verenlerin hepsinin hesabı görülecektir!" diyerek Vezir Alemşah'la hareket eden beyleriyle hesaplaşır.

        Beylik Toyunda, Gündüz Bey'i savunmak isteyen Varol Bey "Af buyur Osman Bey! Gündüz Bey nece çile çekti, bizi bu ataştan kurtarmak için… Yanmak şart mıdır Osman Bey? Biz de zenginlik içinde olmayalım mı?" sözleri Osman Bey'i öfkelendirir. "Hürlüğünü kaybetmek isteyen, buyursun elin akçasını yesin! Evlatlarını, hatunlarını da alıp gidesin. Bey olacağın yurtlara yerleşesin. Yüreğinde cesaret değil akça sevdası olanın yanımızda yeri yoktur" diyerek Varol Bey'i obadan sürer.

        Bazı beylerin İnegöl Tekfuru Nikola ile ittifakından şüphe duymaları üzerine Osman Bey, Geyhatu'yu defettikten sonra Nikola'nın döktüğü her kanın hesabını soracağını söyleyerek Bizans İmparatoru Andronikos ile yaptığı antlaşma ile Nikola'nın elini kolunu bağladığını söyler.

        Osman Bey'in Bizans İmparatoru ile antlaşmasından memnun olan beylerin Osman Bey'e hayranlıkları artarken Osman Bey "içinde şüphe olan Varol Bey'in yolundan gitsin! Bize inananlar gerek! Gayrı dönüşü yoktur! Ya Devlet başa ya Kuzgun leşe!" diyerek içinde şüphe olan beylere de rest çekti.

            OSMAN BEY, SELCAN HATUN'DAN AYGÜL'Ü CERKUTAY'A İSTEDİ
            Ağabeyi Gündüz'ü affeden Osman Bey ailesi ile bir araya geldiği yemekte Selcan Hatun'dan, Aygül'ü Cerkutay'a istedi.

            Aile yemeğinde Selcan Ana, Bala ve Malhun Hatunlar, Ayşe Hatun, Gündüz Bey, Aygül, Boran ve Cerkutay'la bir araya gelen Osman Bey; Aygül ve Cerkutay'ın kaçamak bakışlarını görerek "Ana! Allah'ın emri Ulu Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in kavliyle bacım Aygül'ü yiğit alpım Cerkutay'a isterim!" diyerek Selcan Hatun'dan, Aygül'ü Cerkutay'a istedi. Aygül'e bakan Selcan Hatun "Cerkutay! Kızıma iyi bakasın! Hayde verdim gitti!" demesi üzerine Osman Bey, uzatmaya gerek olmadığını söyleyerek düğün toyunun yarın hemen kurulmasını ister.

            Aygül'le evlenecek olması nedeniyle mutluluktan gözlerinden yaşlar süzülen Cerkutay "Bey'im… Müsaade var mıdır? diyerek Osman Bey'in onayını aldıktan sonra ayağa kalkarak ''Allah!'' diyerek sevincinden zıpladı, çevresinde döndü. Aygül mahcubiyetle "Ne edersin deli oğlan? Otur oturduğun yere…"diyerek Cerkutay'u oturtur.
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                Haberler Televizyon Kuruluş Osman’da Osman Bey beylik postunu geri aldı! Vezir Alemşah’la hareket eden beylerden hesap sordu
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