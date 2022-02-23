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    • 24.02.2022 00:31
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    • 24.02.2022 00:42
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    Oba’ya hain baskın! Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı nefes kesti: “İçerde doğum vardır! Bala’yı anamı bırak! Beni al gidelim!”

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 83’üncü bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. Son bölüme Osman Bey’in beylik postunu geri aldığı sahne damga vururken yayınlanan yeni fragman nefes kesti. Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanında Bala Hatun’un doğumunun başladığı sırada Oba’nın basıldığı görüldü. Duruma müdahale etmek isteyen Malhun Hatun’un “İçerde doğum vardır! Bala’yı anamı bırak! Beni al gidelim!” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı...

    Oba’ya hain baskın!

    Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Bala Hatun'un doğumunun başladığı 84. bölümde obaya baskın yapıldığı görüldü. Bala Hatun ile Selcan Hatun'a bir zarar gelmesin diye kendini feda eden Malhun Hatun'un "İçerde doğum vardır! Bala'yı anamı bırak! Beni al gidelim!" sözleri ise fragmana damga vurdu.

    OSMAN BEY BEYLİK POSTUNU GERİ ALDI
    'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından hainlik yaftası ile ayrıldığı Kayı Obasına yıldırım gibi düşerek beylik postunu geri alır.

    Kayı Obasında ki Selçuklu askerlerini etkisiz hale getirerek obaya giren Osman Bey, Vezir Alemşah'ın tehditlerine boyun eğerek Gündüz'ü bey seçen beylerle hesaplaşmak hem de aldığı yeni kararları beylere iletmek için bey toyu düzenletir.

    Gündüz Bey "Gayrı işi ehline bırakmanın vaktidir!" diyerek beylik postunu Osman Bey'e bırakır. Osman Bey'i karşısında gören beylerin kimisi sevinir, kimisi rahatsız olur. Postunu geri alan Osman Bey "Kurdun ensesi kendi işini kendi gördüğünden kalındır! Vezirin verdiğini fetihten sayarsınız! El mülküne oturan evvel hürriyetini kaybeder! Beyler! Siz gayrı Kayı'ya Bey değil, Vezir'e kul olmuşsunuz! Aranızda çadırında, uykusunda ölmeyi, cenk meydanındaki şehadete yeğ tutanlar vardır! İçinizde kurt postuna bürünmüş, koyun yürekliler vardır! Toyda ağabeyime rey verenlerin hepsinin hesabı görülecektir!" diyerek Vezir Alemşah'la hareket eden beyleriyle hesaplaşır.

        Beylik Toyunda, Gündüz Bey'i savunmak isteyen Varol Bey "Af buyur Osman Bey! Gündüz Bey nece çile çekti, bizi bu ataştan kurtarmak için… Yanmak şart mıdır Osman Bey? Biz de zenginlik içinde olmayalım mı?" sözleri Osman Bey'i öfkelendirir. "Hürlüğünü kaybetmek isteyen, buyursun elin akçasını yesin! Evlatlarını, hatunlarını da alıp gidesin. Bey olacağın yurtlara yerleşesin. Yüreğinde cesaret değil akça sevdası olanın yanımızda yeri yoktur" diyerek Varol Bey'i obadan sürer.

        Bazı beylerin İnegöl Tekfuru Nikola ile ittifakından şüphe duymaları üzerine Osman Bey, Geyhatu'yu defettikten sonra Nikola'nın döktüğü her kanın hesabını soracağını söyleyerek Bizans İmparatoru Andronikos ile yaptığı antlaşma ile Nikola'nın elini kolunu bağladığını söyler. Osman Bey'in Bizans İmparatoru ile antlaşmasından memnun olan beylerin Osman Bey'e hayranlıkları artarken Osman Bey "içinde şüphe olan Varol Bey'in yolundan gitsin! Bize inananlar gerek! Gayrı dönüşü yoktur! Ya Devlet başa ya Kuzgun leşe!" diyerek içinde şüphe olan beylere de rest çekti.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 83'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Oba’ya hain baskın! Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı nefes kesti: “İçerde doğum vardır! Bala’yı anamı bırak! Beni al gidelim!”
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