Oba’ya hain baskın! Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı nefes kesti: “İçerde doğum vardır! Bala’yı anamı bırak! Beni al gidelim!”

Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Bala Hatun'un doğumunun başladığı 84. bölümde obaya baskın yapıldığı görüldü. Bala Hatun ile Selcan Hatun'a bir zarar gelmesin diye kendini feda eden Malhun Hatun'un "İçerde doğum vardır! Bala'yı anamı bırak! Beni al gidelim!" sözleri ise fragmana damga vurdu.
OSMAN BEY BEYLİK POSTUNU GERİ ALDI
'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından hainlik yaftası ile ayrıldığı Kayı Obasına yıldırım gibi düşerek beylik postunu geri alır.
Kayı Obasında ki Selçuklu askerlerini etkisiz hale getirerek obaya giren Osman Bey, Vezir Alemşah'ın tehditlerine boyun eğerek Gündüz'ü bey seçen beylerle hesaplaşmak hem de aldığı yeni kararları beylere iletmek için bey toyu düzenletir.
Gündüz Bey "Gayrı işi ehline bırakmanın vaktidir!" diyerek beylik postunu Osman Bey'e bırakır. Osman Bey'i karşısında gören beylerin kimisi sevinir, kimisi rahatsız olur. Postunu geri alan Osman Bey "Kurdun ensesi kendi işini kendi gördüğünden kalındır! Vezirin verdiğini fetihten sayarsınız! El mülküne oturan evvel hürriyetini kaybeder! Beyler! Siz gayrı Kayı'ya Bey değil, Vezir'e kul olmuşsunuz! Aranızda çadırında, uykusunda ölmeyi, cenk meydanındaki şehadete yeğ tutanlar vardır! İçinizde kurt postuna bürünmüş, koyun yürekliler vardır! Toyda ağabeyime rey verenlerin hepsinin hesabı görülecektir!" diyerek Vezir Alemşah'la hareket eden beyleriyle hesaplaşır.