Oba’ya hain baskın! Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı nefes kesti: “İçerde doğum vardır! Bala’yı anamı bırak! Beni al gidelim!”

Bazı beylerin İnegöl Tekfuru Nikola ile ittifakından şüphe duymaları üzerine Osman Bey, Geyhatu'yu defettikten sonra Nikola'nın döktüğü her kanın hesabını soracağını söyleyerek Bizans İmparatoru Andronikos ile yaptığı antlaşma ile Nikola'nın elini kolunu bağladığını söyler. Osman Bey'in Bizans İmparatoru ile antlaşmasından memnun olan beylerin Osman Bey'e hayranlıkları artarken Osman Bey "içinde şüphe olan Varol Bey'in yolundan gitsin! Bize inananlar gerek! Gayrı dönüşü yoktur! Ya Devlet başa ya Kuzgun leşe!" diyerek içinde şüphe olan beylere de rest çekti.