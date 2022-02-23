Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey, Gündüz Bey’le hesaplaştı

Osman Bey "Ölüm bir gün herkesi bulacak Gündüz Bey! Amma bugün soluğunu kesmeyeceğim! Rabbime yakarasın! Seni evvel o affetsin! Kalk imdi!" diyerek ağabeyini af ederken ölümü kabullenen Gündüz Bey "Kirli bir tezgahın içine düştüm gardaşım! İyi iş ettiğimi sanır iken zalimin eline maşa oldum! Dua eder idim Osman! Bir hal olsa da, varmak nasip olmasa diye. Kabul oldu! Geyhatu'ya söz verdim. Söğüt'ü, dergahı hatta obayı yakacaktı. Yakmasın deyi…" sözleri Osman Bey'i öfkelendirdi.