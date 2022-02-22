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    • Televizyon
    • 22.02.2022 22:30
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    • 22.02.2022 22:32
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    Yalnız Kurt 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu ülke, şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor!

    Osman Sınav imzalı atv'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt’un 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına “Bu ülke, şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor!” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 5. bölüm 2. fragmanı...

    Bu ülke, şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor!

    Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı Yalnız Kurt'un 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Bu ülke, şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor!" sözleri damga vurdu.

    Sosyal medyada büyük ses getiren fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Yalnız Kurt 4. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    YALNIZ KURT 4. BÖLÜM
    Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır.

        Kopanlı Hilmi ise, Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır.

        Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir. Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar.

        Ayrıca Hilmi Kopanlı'dan yeni bir paralel yapının olduğunu da öğrenirler. 15 Temmuz gecesi dengeler değişmiştir.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu ülke, şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor!
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