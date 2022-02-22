Yalnız Kurt 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu ülke, şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor!

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı Yalnız Kurt'un 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Bu ülke, şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor!" sözleri damga vurdu.
Sosyal medyada büyük ses getiren fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Yalnız Kurt 4. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
YALNIZ KURT 4. BÖLÜM
Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır.