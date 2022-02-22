Yalnız Kurt 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu ülke, şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor!

Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir. Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar.