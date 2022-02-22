Ömer’in gözyaşları! Kardeşlerim 41. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Özür dilerim abi, başaramadım”

KARDEŞLERİM 40. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hafızası yerine gelen ve her şeyi hatırlayan Şengül, çareyi susmakta buldu. Yaptıklarının karşılığında evden atılmamak için hala hiçbir şey hatırlamıyor gibi davranmaya devam edince, Akif Atakul yine onu evinde temizlik işlerine aldı. Okulda Emirlerin gelmesi ile dengeler değişirken, Harika'nın değişen tavırları Oğulcan'ın kalbini kırdı.