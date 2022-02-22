Ömer’in gözyaşları! Kardeşlerim 41. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Özür dilerim abi, başaramadım”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim'in 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer'in "Özür dilerim abi, başaramadım" diyerek gözyaşı döktüğü fragmana Doruk'un Asiye'yi kucağında taşıdığı anlar damga vurdu.
ASİYE, ANNESİNİN ÖLÜMÜNDE AKİF'İN PARMAĞI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.
Cumartesi günü 40.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #GerçeğinArdında etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
KARDEŞLERİM 40. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hafızası yerine gelen ve her şeyi hatırlayan Şengül, çareyi susmakta buldu. Yaptıklarının karşılığında evden atılmamak için hala hiçbir şey hatırlamıyor gibi davranmaya devam edince, Akif Atakul yine onu evinde temizlik işlerine aldı. Okulda Emirlerin gelmesi ile dengeler değişirken, Harika'nın değişen tavırları Oğulcan'ın kalbini kırdı.