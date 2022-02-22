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    • 22.02.2022 22:08
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    • 22.02.2022 22:33
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    Destan’da nefes kesen sahne: Batuga Oğuz Han’ın nişanıyla doğmuş!

    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on ikinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. ‘Yazgımız’ etiketi ile sosyal medyaya damga vuran Destan’ın 12. bölümüne Batuga’nın geçmişinin aydınlandığı sahne nefes kesti. Batuga’nın avucunda Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğmasını Gök Tengri’nin işareti gören Alpagu Han büyük bir sevinç yaşadı. İşte o sahne...

    Batuga Oğuz Han’ın nişanıyla doğmuş!

    Destan'ın on ikinci bölümünde Batuga'nın geçmişi aydınlanırken, Batuga'nın avucunda Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğmasını Gök Tengri'nin işareti gören Alpagu Han büyük bir sevinç yaşadı. Alpagu Han'ın, oğlu Batuga'nın sol ayağına ve diğer eline bakıp sakat doğduğunu anlamasıyla kısa sürede sevinci, hüzne dönüştü.

    Çolpan Hatun'un, oğlu olduğunu müjdelemesiyle büyük sevinç yaşayan Alpagu Han bebek Batuga'nın yumruk halindeki elini açar ve avucunda ki kan lekesini görmesiyle coşkuyla haykırır "Avucunda kan pıhtısı var! Oğlum Oğuz Atam gibi avcunda kan pıhtısıyla doğdu! "Danış Ata'nın" kan pıhtısı Tengri nişanıdır. Kan varsa avucunda hüküm sürer acunda!" sözleri ile Alpagu Han'ın coşkusu zirveye çıkar.

    Gök Tengri'nin Oğuz Ata'nın oğulları Göğe, Dağa, Güne, Aya, Yıldıza ve Denize vermediği nişanı oğlu Batuga'ya vermesi ile sevinci katlanan Alpagu Han oğlu Batuga'yı havaya kaldırarak "Davullar çalınsın ıslıklı oklar salınsın! Acuna duyurulsun! Göğün kanından Dağın canından Türkoğlu Türk, Han oğlu Han doğmuştur!" şeklinde emirler yağdırır.

        Alpagu Han, bebek Batuga'nın diğer eli ve sol ayağına bakmasıyla büyük bir şok yaşar. Sevinci, hüzne dönüşür ve Danış Ata'yı durdurur.

        Oğlunun sakat doğduğunu eşi Tılsım'a söyleyemeyen Alpagu Han "Bu bala... yay gerip ok atamaz... At binip yol koşamaz...." diye konuşurken Batuga'nın, Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğması karşısında başından kaynar sular boşanan Ulu Ece "Sakat mı demek istersin? Albastı Katun çocuğu sakat mı bıraktı?" diyerek Batuga'nın sakat doğduğunu odadakilere duyurur.

        ALPAGU HAN GİZLİ KAHRAMAN DEMEK OLAN BATUGA İSMİNİ OĞLUNA VERDİ
        On yıl adsız yaşayan, yarım ve eksik Tegin diye çağırılan Batuga'nın, Ulu Ece'nin zehirlenmesini önlemesi ile adı konur. Batuga'nın dikkatiyle sarayda ki bakır kupalarla Ulu Ece'nin kupasının farklı olduğunu söylemesiyle Alpagu Han, kupayı koklar ve kupanın zehirli olduğunu anlar, Batuga'nın gösterdiği bu kahramanlık sonrası Tılsım Hatun oğlunu "Benim kahraman oğlum. Bahadır oğlum. Batur oğlum." şeklinde sever. Oğlu Batuga'nın göstermiş olduğu kahramanlık karşısında gözleri ışıldayan Alpagu Han "Oğlumun adı konmuştur!" şeklinde konuşur.

            Alpagu Han devlet erkanı ve ailenin bulunduğu bir törenle "Er kişinin namı adıyla yürür! Er kişinin adı hünerden gelir! Meğer benim oğlum gizli bir kahraman imiş! Er kişinin adı yazgısıdır oğul! Adın kutlu ola! Dilden dile dolana, gün doğumundan batıma, karayandan kızıl yana yol ala! Gayrı senin adın Batuga ola!" diyerek oğluna gizli kahraman anlamına gelen Batuga ismini verir.

            Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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            Haberler Televizyon Destan’da nefes kesen sahne: Batuga Oğuz Han’ın nişanıyla doğmuş!
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