Destan’da nefes kesen sahne: Batuga Oğuz Han’ın nişanıyla doğmuş!

Destan'ın on ikinci bölümünde Batuga'nın geçmişi aydınlanırken, Batuga'nın avucunda Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğmasını Gök Tengri'nin işareti gören Alpagu Han büyük bir sevinç yaşadı. Alpagu Han'ın, oğlu Batuga'nın sol ayağına ve diğer eline bakıp sakat doğduğunu anlamasıyla kısa sürede sevinci, hüzne dönüştü.
Çolpan Hatun'un, oğlu olduğunu müjdelemesiyle büyük sevinç yaşayan Alpagu Han bebek Batuga'nın yumruk halindeki elini açar ve avucunda ki kan lekesini görmesiyle coşkuyla haykırır "Avucunda kan pıhtısı var! Oğlum Oğuz Atam gibi avcunda kan pıhtısıyla doğdu! "Danış Ata'nın" kan pıhtısı Tengri nişanıdır. Kan varsa avucunda hüküm sürer acunda!" sözleri ile Alpagu Han'ın coşkusu zirveye çıkar.
Gök Tengri'nin Oğuz Ata'nın oğulları Göğe, Dağa, Güne, Aya, Yıldıza ve Denize vermediği nişanı oğlu Batuga'ya vermesi ile sevinci katlanan Alpagu Han oğlu Batuga'yı havaya kaldırarak "Davullar çalınsın ıslıklı oklar salınsın! Acuna duyurulsun! Göğün kanından Dağın canından Türkoğlu Türk, Han oğlu Han doğmuştur!" şeklinde emirler yağdırır.