Destan’da nefes kesen sahne: Batuga Oğuz Han’ın nişanıyla doğmuş!

ALPAGU HAN GİZLİ KAHRAMAN DEMEK OLAN BATUGA İSMİNİ OĞLUNA VERDİ

On yıl adsız yaşayan, yarım ve eksik Tegin diye çağırılan Batuga'nın, Ulu Ece'nin zehirlenmesini önlemesi ile adı konur. Batuga'nın dikkatiyle sarayda ki bakır kupalarla Ulu Ece'nin kupasının farklı olduğunu söylemesiyle Alpagu Han, kupayı koklar ve kupanın zehirli olduğunu anlar, Batuga'nın gösterdiği bu kahramanlık sonrası Tılsım Hatun oğlunu "Benim kahraman oğlum. Bahadır oğlum. Batur oğlum." şeklinde sever. Oğlu Batuga'nın göstermiş olduğu kahramanlık karşısında gözleri ışıldayan Alpagu Han "Oğlumun adı konmuştur!" şeklinde konuşur.