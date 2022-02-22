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    • Televizyon
    • 23.02.2022 13:00
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    • 23.02.2022 13:00
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    Üç Kız Kardeş dizisi hangi romandan uyarlandı? Üç Kız Kardeş hangi kanalda, nerede çekiliyor? Oyuncu kadrosu ve konusu...

    Üç Kız Kardeş dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya ve Almila Ada gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin yapımcılığını Süreç film üstleniyor. Peki, Üç Kız Kardeş hangi kanalda, nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizisi hangi romandan alıntı? Oyuncu kadrosu ve konusu...

    takvim.com.tr
    Üç Kız Kardeş hangi kanalda, nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizisi hangi romandan uyarlandı?

    Ekranlara bu akşam gelecek olan Üç Kız Kardeş hakkında detaylar merak ediliyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün otururuken, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. Peki, Üç Kız Kardeş hangi kanalda, nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizisi hangi romandan uyarlandı? Oyuncu kadrosu ve konusu...

    ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

    Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.

    Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

    ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. Çekimleri Ayvalık'ın eşsiz doğasında gerçekleşen dizi, aile ve kardeşlik bağlarını anlatıyor.

        ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Reha Özcan - Sadık

        Berker Güven - Somer

        Almila Ada - Dönüş

        İclal Aydın - Nesrin

        Özgü Kaya - Nesrin

        Melisa Berberoğlu - Derya

        Veda Yurtsever - Rüçhan

        Tayfun Eraslan - Özer

        Benian Dönmez - Nezahat

        Nazlı Senem Ünal - Mine


        Demircan Kaçel - Mesut

        Vural Şahanoğlu - Serdar

        Hakan Atalay - Fatih

        Mert Özcan - Hakan

        Ece Baliç - Dilek
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        Haberler Televizyon Üç Kız Kardeş dizisi hangi romandan uyarlandı? Üç Kız Kardeş hangi kanalda, nerede çekiliyor? Oyuncu kadrosu ve konusu...
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