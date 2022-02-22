Baba dizisi bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında 2. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Damlasu İkizoğlu'nun gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla Baba dizisi kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Öte yandan dizinin çekildiği yerleri merak eden seyirciler ise konu hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, Baba dizisi oyuncuları kimlerdir? Baba dizisi nerede çekiliyor? Reşat Paşa Konağı nerede? İşte detaylar...
BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Baba dizisi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor. Bu yerler arasında Beşiktaş ve Galata gibi önemli ve tarihi yerler dikkat çekiyor. Öte yandan dizinin fragmanındaki konağın ise Reşat Paşa Konağı olduğu görüldü.
REŞAT PAŞA KONAĞI NEREDE?
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Reşat Paşa Konağı, Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da bilinir. Konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmış, 14 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Ahmet Reşat Paşa II.Abdülhamit döneminde Batı'da eğitimini tamamlamış ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olup, haremlik bölümü restaurant olarak kullanılmaktadır.
BABA KONUSU
Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.