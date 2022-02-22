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    • Televizyon
    • 23.02.2022 00:17
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    • 23.02.2022 00:28
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    Destan 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Karşında it değil, kurt var Çinli! Biz ölsek de devletimizi satmayız”

    Başrollerinde Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin yer aldığı Destan’ın 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Akkız’ın “Karşında it değil, kurt var Çinli! Biz ölsek de devletimizi satmayız” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte atv’nin reytingleri alt üst eden dizisi Destan 13. bölüm fragmanı...

    “Biz ölsek de devletimizi satmayız”

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan 12. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Batuga'nın avucunda Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğması son bölüme damga vururken yeni fragman nefes kesti. Destan 13. bölüm fragmanında Akkız'ın "Karşında it değil, kurt var Çinli! Biz ölsek de devletimizi satmayız" sözleri dikkat çekti.

    BATUGA OĞUZ HAN'IN NİŞANIYLA DOĞMUŞ
    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki on ikinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

    Destan'ın on ikinci bölümünde Batuga'nın geçmişi aydınlanırken, Batuga'nın avucunda Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğmasını Gök Tengri'nin işareti gören Alpagu Han büyük bir sevinç yaşadı. Alpagu Han'ın, oğlu Batuga'nın sol ayağına ve diğer eline bakıp sakat doğduğunu anlamasıyla kısa sürede sevinci, hüzne dönüştü.

    Çolpan Hatun'un, oğlu olduğunu müjdelemesiyle büyük sevinç yaşayan Alpagu Han bebek Batuga'nın yumruk halindeki elini açar ve avucunda ki kan lekesini görmesiyle coşkuyla haykırır "Avucunda kan pıhtısı var!!! Oğlum Oğuz Atam gibi avcunda kan pıhtısıyla doğdu!!! "Danış Ata'nın" kan pıhtısı Tengri nişanıdır. Kan varsa avucunda hüküm sürer acunda!" sözleri ile Alpagu Han'ın coşkusu zirveye çıkar.

        Gök Tengri'nin Oğuz Ata'nın oğulları Göğe, Dağa, Güne, Aya, Yıldıza ve Denize vermediği nişanı oğlu Batuga'ya vermesi ile sevinci katlanan Alpagu Han oğlu Batuga'yı havaya kaldırarak "Davullar çalınsın ıslıklı oklar salınsın! Acuna duyurulsun! Göğün kanından Dağın canından Türkoğlu Türk, Han oğlu Han doğmuştur! " şeklinde emirler yağdırır.

        Alpagu Han, bebek Batuga'nın diğer eli ve sol ayağına bakmasıyla büyük bir şok yaşar. Sevinci, hüzne dönüşür ve Danış Ata'yı durdurur. Oğlunun sakat doğduğunu eşi Tılsım'a söyleyemeyen Alpagu Han "Bu bala...yay gerip ok atamaz... At binip yol koşamaz... " diye konuşurken Batuga'nın, Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğması karşısında başından kaynar sular boşanan Ulu Ece "Sakat mı demek istersin? Albastı Katun çocuğu sakat mı bıraktı?" diyerek Batuga'nın sakat doğduğunu odadakilere duyurur.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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        Haberler Televizyon Destan 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Karşında it değil, kurt var Çinli! Biz ölsek de devletimizi satmayız”
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