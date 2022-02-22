Destan 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Karşında it değil, kurt var Çinli! Biz ölsek de devletimizi satmayız”

Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan 12. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Batuga'nın avucunda Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğması son bölüme damga vururken yeni fragman nefes kesti. Destan 13. bölüm fragmanında Akkız'ın "Karşında it değil, kurt var Çinli! Biz ölsek de devletimizi satmayız" sözleri dikkat çekti.
BATUGA OĞUZ HAN'IN NİŞANIYLA DOĞMUŞ
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki on ikinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.
Destan'ın on ikinci bölümünde Batuga'nın geçmişi aydınlanırken, Batuga'nın avucunda Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğmasını Gök Tengri'nin işareti gören Alpagu Han büyük bir sevinç yaşadı. Alpagu Han'ın, oğlu Batuga'nın sol ayağına ve diğer eline bakıp sakat doğduğunu anlamasıyla kısa sürede sevinci, hüzne dönüştü.
Çolpan Hatun'un, oğlu olduğunu müjdelemesiyle büyük sevinç yaşayan Alpagu Han bebek Batuga'nın yumruk halindeki elini açar ve avucunda ki kan lekesini görmesiyle coşkuyla haykırır "Avucunda kan pıhtısı var!!! Oğlum Oğuz Atam gibi avcunda kan pıhtısıyla doğdu!!! "Danış Ata'nın" kan pıhtısı Tengri nişanıdır. Kan varsa avucunda hüküm sürer acunda!" sözleri ile Alpagu Han'ın coşkusu zirveye çıkar.