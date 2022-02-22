Destan 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Karşında it değil, kurt var Çinli! Biz ölsek de devletimizi satmayız”

Alpagu Han, bebek Batuga'nın diğer eli ve sol ayağına bakmasıyla büyük bir şok yaşar. Sevinci, hüzne dönüşür ve Danış Ata'yı durdurur. Oğlunun sakat doğduğunu eşi Tılsım'a söyleyemeyen Alpagu Han "Bu bala...yay gerip ok atamaz... At binip yol koşamaz... " diye konuşurken Batuga'nın, Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğması karşısında başından kaynar sular boşanan Ulu Ece "Sakat mı demek istersin? Albastı Katun çocuğu sakat mı bıraktı?" diyerek Batuga'nın sakat doğduğunu odadakilere duyurur.