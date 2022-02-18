Yalnız Kurt Hilmi Kopanlı kimdir? Gerçek hayatta Hilmi Kopanlı var mı? Yalnız Kurt'ta yer alan Yıldırım Projesi nedir?

ATV ekranlarının kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Yalnız Kurt'ta heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Bu akşam 4. bölümüyle ekranlara gelecek Yalnız Kurt izleyiciyi yine ekranlara kitleyecek. 4. bölümde kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır. Öte yandan Yıldırım Projesi, Yalnız Kurt dizisinde dikkat çekti. Peki, Yalnız Kurt'ta yer alan Yıldırım Projesi nedir? Yalnız Kurt Hilmi Kopanlı kimdir? Gerçek hayatta Hilmi Kopanlı var mı? İşte detaylar...
YILDIRIM PROJESİ NEDİR?
Yıldırım Projesi, Türkiye'nin hava savunma sanayi alanında yapacağı atılımların önemli bir parçası olarak değerlendirildi. Kumandan, "S-400, F-35, Patriot... Yıldırım Projesi, bu hava savunma sistemlerinin Türkçesidir" sözlerini kullandı.
Bir devlet açısından 'kendi silahını üretmenin' çok önemli olduğuna değinen Kumandan, tarihteki Türk devletlerinin de her zaman bu anlayışta olduğunu söyledi. Kumandan, "Türklerin devlet kurmasının sırrı bu okun ıslığında saklı" dedi. Altay'a geçmişini hatırlatan Kumandan, "Senin baban benim yetimimdi" dedi. Altay'ın elindeki ok üzerinden Türkiye'nin hava savunma sistemleri üzerinde ilk adımları attığını ifade etti.